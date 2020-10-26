Геловін – чудовий час, щоб влаштувати для себе свято. Для того, аби розважитися та відчути всю атмосферу цього свята – не обов’язково вирушати у місця з великим скупченням людей. Зробити цікаву вечірку можна самостійно вдома. Що для цього знадобиться – читайте далі.

Геловін – улюблене свято молоді. Цього дня можна відчути особливу атмосферу старовинного замку з павутиною, відчути себе персонажем улюбленого фільму жахів і навіть спробувати на смак "пальці відьми". Щоб ваше святкування Геловіну пройшло цікаво та весело, пропонуємо вам детальний план вечірки вдома, пише 24 канал.

Читайте також Геловін-2020: коли і як відзначають моторошне свято

Планування вечірки на Геловін

Уся концепція вашого свята залежатиме від вибраного вами стилю. Тема Геловіну абсолютно не обмежується лише гарбузами чи привидами. Існує безліч варіантів тематичних святкувань. Зверніть увагу на вампірську вечірку, відьомський шабаш, потойбічний світ, чи костюмовану вечірку якихось певних страхітливих героїв.

Щоб ваш вечір пройшов цікаво та незабутньо – складіть план самої вечірки. Насамперед вам треба прикрасити дім. Для цього варто ретельно подумати над тим, що вам треба купити.



Ідея прикрашання будинку на Геловін

Спеціально для цього дня, ви можете знайти безліч тематичних закусок у магазинах. Втім, якщо у вас буде час та натхнення, ви можете самостійно приготувати страшно смачні закуски.



Підготуйте на Геловін страшні смаколики

Не забудьте про музику в це свято, яка відіграє не останню роль. Жодне свято не може обійтися без вдалого плейлиста, саме тому заздалегідь продумайте музику та пісні, які зроблять ваш вечір атмосферним.

Музика на Геловін: слухати онлайн

Атмосферна музика на День всіх святих: слухати онлайн

Музика для святкування Геловіну: слухати онлайн

Якщо ви плануєте провести цей страхітливий вечір не наодинці, а в компанії найближчих друзів, то можете звернути увагу на ігри, які забезпечать вам настрій на увесь вечір. Якщо ж ви хочете максимально напруженої атмосфери, то виділіть час та знайдіть декілька фільмів жахів, у яких містичним надвечір’ям бродять темні сили.

Читайте також Жіночі костюми на Геловін-2020: оригінальні та моторошні образи

Прикрашання оселі на Геловін

Для створення відповідної геловінської атмосфери необхідно прикрасити приміщення, в якому пройде весела вечірка – увесь будинок або окрему кімнату. Обов'язковим атрибутом на Геловін звісно є гарбуз із запаленою усередині свічкою. Як вирізати гарбуз дивіться тут.



Декор кімнати на Геловін

По всьому будинку можна розставити невеликі свічки в тематичних свічниках: черепах, маленьких гарбузах і т.д. На стіни повісьте силуети чорних кішок, відьом, павуків або кажанів.



Прикрашання оселі на Геловін 2020



Приклад, як можна оздобити кімнату на Геловін



Декор на Геловін своїми руками



Прикрашання будинку залежить лише від ваших ідей та фантазій

Головними кольорами Геловіна вважаються чорний і оранжевий. Постарайтеся якнайкраще обіграти ці відтінки. Святковий стіл ви можете постелити помаранчевою скатертиною та розставити посуд чорного кольору.

Читайте також Із гарбузом та на короткі нігті: ідеї для манікюру на Геловін 2020

Їжа та напої на Геловін

Чудовою прикрасою для святкових страв стануть маленькі жувальні павучки, черв’яки чи змії. Святкування Геловіна за таким столом стане неабияк атмосферним.



На Геловін можна приготувати страшні канапки

Якщо вам хочеться по-справжньому "жахливих" страв, то можна придбати круглі цукерки у вигляді очних яблук, спекти "криваві" кекси з червоною глазур'ю. Якщо у вас буде достатньо часу, то можете спекти печиво "Відьомські пальці", які нагадуватимуть відрубані фаланги.



Страшні страви прикрасять ваш стіл



Цікава ідея закуски на Геловін

Головною стравою на Геловін має бути страва на основі гарбуза. Це може бути гарбузовий пиріг, суп-пюре, запечені в цукрі шматочки гарбуза, пиріжки або печеня в горщиках з гарбузом.



Страшні та смачні частування до кави у вигляді капкейків

Святковий дрес-код на Геловін

Найпопулярнішими образами на День всіх святих є вампіри, відьми, привиди, скелети, мумії, криваві наречені і знамениті кіноманіяки (до прикладу, Фредді Крюгер). Виготовити костюм на Геловін можна самостійно, але простіше його орендувати. Страшний грим та макіяж також можна попробувати зробити самостійно.



Замість страшного макіяжу ви можете обрати маску



Макіяж на Геловін можна зробити самостійно вдома