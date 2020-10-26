Хэллоуин – отличное время, чтобы устроить для себя праздник. Для того, чтобы развлечься и почувствовать всю атмосферу этого праздника – не обязательно отправляться в места с большим скоплением людей. Сделать интересную вечеринку можно самостоятельно дома. Что для этого понадобится – читайте далее.

Хэллоуин – любимый праздник молодежи. В этот день можно почувствовать особую атмосферу старинного замка с паутиной, почувствовать себя персонажем любимого фильма ужасов и даже попробовать на вкус "пальцы ведьмы". Чтобы ваше празднование Хэллоуина прошло интересно и весело, предлагаем вам подробный план вечеринки дома, пишет 24 канал.

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Планирование вечеринки на Хэллоуин

Вся концепция вашего праздника будет зависеть от выбранного вами стиля. Тема Хэллоуина абсолютно не ограничивается только тыквами или привидениями. Существует множество вариантов тематических празднований. Обратите внимание на вампирскую вечеринку, ведьмин шабаш, потусторонний мир, или костюмированную вечеринку каких-то определенных устрашающих героев.

Чтобы ваш вечер прошел интересно и незабываемо – составьте план самой вечеринки. Первым делом вам надо украсить дом. Для этого стоит тщательно подумать над тем, что вам надо купить.



Идея украшения дома на Хэллоуин

Специально для этого дня вы можете найти множество тематических закусок в магазинах. Впрочем, если у вас будет время и вдохновение, вы можете самостоятельно приготовить страшно вкусные закуски.



Подготовьте на Хэллоуин страшные вкусности

Не забудьте о музыке в этот праздник, которая играет не последнюю роль. Ни один праздник не может обойтись без удачного плейлиста, именно поэтому заранее продумайте музыку и песни, которые сделают ваш вечер атмосферным.

Музыка на Хэллоуин: слушать онлайн

Атмосферная музыка на День всех святых: слушать онлайн

Музыка для празднования Хэллоуина: слушать онлайн

Если вы планируете провести этот устрашающий вечер не наедине, а в компании самых близких друзей, то можете обратить внимание на игры, которые обеспечат вам настроение на весь вечер. Если же вы хотите максимально напряженной атмосферы, то выделите время и найдите несколько фильмов ужасов, в которых мистическим вечером бродят темные силы.

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Украшение дома на Хэллоуин

Для создания соответствующей хэллоуинской атмосферы необходимо украсить помещение, в котором пройдет веселая вечеринка – весь дом или отдельную комнату. Обязательным атрибутом на Хэллоуин конечно является тыква с зажженной внутри свечой. Как вырезать тыкву смотрите здесь.



Декор комнаты на Хэллоуин

По всему дому можно расставить небольшие свечи в тематических подсвечниках: черепах, маленьких тыквах и т.д. На стены повесьте силуэты черных кошек, ведьм, пауков или летучих мышей.



Украшение дома на Хэллоуин 2020



Пример, как можно украсить комнату на Хэллоуин



Декор на Хэллоуин своими руками



Украшение дома зависит только от ваших идей и фантазий

Главными цветами Хэллоуина считаются черный и оранжевый. Постарайтесь как можно лучше обыграть эти оттенки. Праздничный стол вы можете постелить оранжевой скатертью и расставить посуду черного цвета.

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Еда и напитки на Хэллоуин

Прекрасным украшением для праздничных блюд станут маленькие жевательные паучки, черви или змеи. Празднование Хэллоуина за таким столом станет изрядно атмосферным.



На Хэллоуин можно приготовить страшные бутерброды

Если вам хочется по-настоящему "ужасных" блюд, то можно купить круглые конфеты в виде глазных яблок, испечь "кровавые" кексы с красной глазурью. Если у вас будет достаточно времени, то можете испечь печенье "Ведьминские пальцы", которое будет напоминать отрубленные фаланги.



Страшные блюда украсят ваш стол



Интересная идея закуски на Хэллоуин

Главным блюдом на Хэллоуин должно быть блюдо на основе тыквы. Это может быть тыквенный пирог, суп-пюре, запеченные в сахаре кусочки тыквы, пирожки или жаркое в горшочках с тыквой.



Страшные и вкусные угощения к кофе в виде капкейков

Праздничный дресс-код на Хэллоуин

Самыми популярными образами на День всех святых являются вампиры, ведьмы, призраки, скелеты, мумии, кровавые невесты и знаменитые киноманьяки (к примеру, Фредди Крюгер). Изготовить костюм на Хэллоуин можно самостоятельно, но проще его арендовать. Страшный грим и макияж также можно попробовать сделать самостоятельно.



Вместо страшного макияжа вы можете выбрать маску



Макияж на Хэллоуин можно сделать самостоятельно дома