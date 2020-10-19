Вскоре начнется самый интересный праздник осени – Хэллоуин. Это праздник для тех, кто нуждается в новых эмоциях, интересных впечатлениях и воспоминаниях на всю жизнь. На страшном американском празднике главным атрибутом должен быть устрашающий костюм. Мы подобрали для вас лучшую подборку образов, чтобы ваша вечеринка для вас была особенной.

Каждый год в ночь с 31 октября на 1 ноября весь мир перевоплощается в силы тьмы с наступлением ужасного и таинственного праздника Хэллоуина. Традиция надевать костюмы на праздник темноты появилась задолго до Рождества. В древности в Ирландии жили люди из племени кельтов, которые поклонялись злым силам. И в один из дней в году они провожали лето и встречали зиму.

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В ночь на 1 ноября кельты наряжались в самые ужасные костюмы, чтобы отпугивать духов умерших людей, которые, по их мнению, жили в животных целый год с момента смерти. Люди надевали на себя шкуру животных, делая из них маски и одежду. В современности этот день заиграл несколько другими красками. Теперь Хэллоуин – это место встречи людей, которые веселятся в этот день и пугают прохожих в своих страшных и иногда смешных костюмах. А лучшие образы, которые вы можете выбрать для себя – смотрите в материале.

Список самых интересных женских костюмов на Хэллоуин

1. Маска "Момо"

Осенью 2018 года в сети появилась жуткая игра "Момо", которая провоцировала на самоубийство детей со слабой психикой, по примеру суицидальной игры "Синий кит". "Момо" – это женщина с выпученными глазами, большим ртом и куриными лапами.

По словам разработчиков, изображение "Момо" – это фотография скульптуры японского художника Мидори Хаяси, изображающая птицу-мать. Она появилась в музее ужасов в Японии еще в 2016 году и, очевидно, не имеет ничего общего с жуткой игрушкой, которая стремительно расползается по миру. Впрочем выглядит "Момо" все равно довольно ужасно.



Маска "Момо" – интересная идея на Хэллоуин

2. Мертвая невеста

Костюм мертвой невесты получил большую известность после выхода на экраны мильтфильма "Труп невесты" американского кинорежиссера Тима Бертона. Образ мертвой невесты – один из самых колоритных, хорошо запомнится на праздничной вечеринке Хэллоуина. Создать подобный костюм можно своими руками. Для этого нужно свадебное платье и соответствующий грим, который можно нанести самостоятельно или с помощью специалистов.



Костюм на Хэллоуин



Костюм на Хэллоуин для девушек

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3. Чеширский кот

Чеширский кот – это персонаж сказки Льюиса Кэрролла "Алиса в Стране чудес". Это философский кот, который умеет растворяться в воздухе, оставляя после себя лишь улыбку, благодаря которой он и стал известным во всем мире.



Макияж Чеширского кота

4. Горгона Медуза

В древнегреческой мифологии Горгона Медуза была чудовищем с женским лицом и змеями вместо волос. Взгляд Горгоны Медузы превращал любое живое существо в камень. Костюм Горгоны Медузы может быть прекрасным вариантом для празднования Хэллоуина. Следует помнить, что самое важное в этом костюме – имитация змей в качестве волос, которой можно достигнуть, вплетая искусственных змей в волосы. Такие резиновые змеи продаются в специальных магазинах с масками.



Образ Медузы Горгоны

5. Харли Квинн

В последние годы растет спрос на супергероев, о них снимается множество фильмов и ради них создаются уникальные костюмы и антураж. Все это влияет на моду и культуру современности. Теперь невозможно представить празднование Хэллоуина без костюма Харли Квинн из известного фильма "Отряд самоубийц".

Образ волшебной злодейки с добрым сердцем и своеобразными манерами создает красно-синий комплект из куртки-бомбера, шортов, высоких кедов, черных колготок в сеточку и футболки с принтом. Одежда состоит из трех основных цветов – красного, синего и белого. Из таких цветов состоит и макияж злодейки.



Харли Квинн

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6. Кровавая кукла Барби

Идея куклы Барби интересна тем, что такой костюм подойдет и маленькой девочке, и подростку, и взрослой женщине. И для каждой из них он будет особенным.



Кукла Барби – оригинальная идея для девушек на Хэллоуин

7. Клоун Пеннивайз

В начале сентября на киноэкраны вышла 2 часть фильма "Оно" с жутким клоуном Пеннивайзом в главной роли. Фильм рассказывает про семерых детей, которых терроризирует неизвестное существо, черпающее силу из страха, ненависти и разочарования. Поэтому образ такого чудовища точно подходит для празднования хэллоуиновской ночи.



Образ клоуна Пеннивайза для женщин



Макияж клоуна Пеннивайза своими руками

8. Зубы вампира

Ослепите своей улыбкой всех и покажите недоброжелателям острые клыки! Выбрав образ кровавой вампирши, вы станете королевой Хэллоуина.



Костюм на Хэллоуин для взрослых

9. Найтири из фильма "Аватар"

Идея костюма из фильма "Аватар" – просто бесподобна! Чтобы ослепить своих друзей и родных образом на Хэллоуин – надевайте синий костюм и превращайтесь в волшебную Найтири из фильма "Аватар".



Образ Найтири из фильма "Аватар" на Хэллоуин

10. Близнецы из фильма "Сияние"

Станьте на Хэллоуин одной из близняшек из фильма ужасов "Сияние", снятого по мотивам одноименного романа Стивена Кинга. Фильм режиссера и продюсера Стенли Кубрика был снят в 1980 году. Прошло уже 39 лет с тех пор, как Лиза и Луиза Бернс напугали зрителей своими устрашающими ролями в хоррор-фильме.



Костюм на Хэллоуин близнецов из фильма "Сияние" для девушек

11. Монахиня

В 2018 году на киноэкраны вышел фильм "Проклятие монахини", который рассказывал ужасную историю о монахине из католического монастыря в румынском городке, которая навела ужас всю округу. Монахиня была проклята, и скиталась все время по монастырю после захода солнца, чем пугала всех вокруг. Напугайте и вы очевидцев в страшную ночь Хэллоуина.



Маска "Монахиня" перепугает даже вас самих!

12. Королева-ведьма "Малефисента"

Персонаж "Малефисенты" впервые заинтересовал любителей особых костюмов еще в 2014 году. Повелительница тьмы обладает довольно интересным и оригинальным образом, который хочет повторить каждый, чтобы выделиться на вечеринке. Еще популярнее лента оказалась в этом году, ведь на киноэкраны выходит вторая часть фильма. Долгожданная премьера фильма в Украине состоялась 17 октября.



Рога Малефисенты – популярный атрибут на вечеринке Хэллоуина

13. Кровавая медсестра

Костюм кровавой медсестры на Хэллоуин пользуется особой популярностью. Для этого вам нужно купить медицинский халат, шапочку с крестом, скальпель хирурга, стетоскоп, огромный шприц и красную краску. Для того, чтобы полностью передать образ медсестры, которая способна на страшные вещи – забрызгайте халат бутафорской кровью. Для этого смешайте кукурузный сироп и краситель.

Для довершения образа продумайте макияж. По возможности используйте театральный грим. Медсестра должна быть со смертельно белым лицом, а также со следами крови в самых неожиданных местах. Под глазами нарисуйте синяки, а глаза сделайте дикими за счет белых или красных линз.



Образ кровавой медсестры идеально подходит для празднования Хэллоуина