Хэллоуин в 2020-м будут праздновать, традиционно, в ночь с 31 октября на 1 ноября. В Украине этот праздник с каждым годом приобретает все большую популярность, в частности, из-за ярких традиций.

Люди одеваются в страшные костюмы на Хэллоуин и пугают прохожих. Но откуда взялся этот праздник?

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История Хэллоуина

Хэллоуин происходит от древнего кельтского праздника жатвы и дней мертвых. Традиция возникла более 2000 лет назад. Древние кельты, жившие на территории современной Великобритании, делили год на две части – светлую и темную (лето и зиму). И когда темная часть меняла светлую (в конце октября), у кельтов начинались шумные гуляния – Самайн. Традиционными цветами Хэллоуина являются черный, символизирующий смерть и темноту ночи, и оранжевый – символ сбора урожая в уходящем году.



Символические цвета Хэллоуина – черный и оранжевый

После принятия христианства в IX веке 1 ноября начали отмечать День всех святых. Дата совпала с языческим Самайном. В английском языке этот день называется "All Hallow's Eve" и если сократить, значит Halloween.

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В США Хэллоуин привезли эмигранты из Великобритании в конце ХХ века. Сегодня массово в мире этот день отмечают в Великобритании, Ирландии, США и Канаде. В Соединенных Штатах не будучи государственным праздником, Хэллоуин уступает разве что Рождеству по популярности.

История Хэллоуина: видео

Традиции Хэллоуина

Хэллоуин имеет многочисленные интересные традиции, которые передаются из года в год. Дети переодеваются в страшные костюмы и ходят по домам соседей, выпрашивая сладости. Всем хорошо известна знаменитая фраза из американских фильмов: "Конфеты или смерть!".



Неизменный лозунг Хэллоуина – "Конфеты или смерть"

Сегодня традиции переодевания в страшные костюмы взяли и взрослые. Страшный макиаж, костюм привидения или какого-то чудовища, а еще лучше, чтобы на одежде было побольше "крови", жуткий тембр голоса – и вы готовы к вечеринке на Хэллоуин! Кстати, праздник стал в Украине настолько популярным, что вечеринки на Хэллоуин устраивает чуть ли не каждый ресторан в Киеве и других крупных городах.

На Хэллоуин также украшают дома тыквами, искусственной паутиной и другими тематическими декорациями. В такой страшно атмосфере рассказывают страшные истории и просматривают фильмы ужасов.

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Особой традицией является вырезание фонаря из тыквы на Хэллоуин. По легенде, ирландский кузнец по имени Джек сумел дважды обмануть самого дьявола и взять с него обещание отказаться от посягательства на его душу. Это ограждало кузнеца от попадания после смерти в ад, однако, и в рай он не попал и был вынужден скитаться по земле в ожидании Судного дня. Свой путь Джек освещал кусочком угля, который прятал от непогоды внутри пустой тыквы. На английском тыква со свечой внутри так и называется – Jack-o-Lantern, что означает "фонарь Джека".



Тыкву на Хэллоуин 2020 легко сделать своими руками

Как празднуют Хэллоуин в мире

Родиной празднования Хэллоуина считается Ирландия. Суровые на вид, но добрые ирландцы в этот день вырезают символ праздника – Джека из обычной картошки, а в праздничную ночь надевают на себя устрашающие костюмы.

В США Хэллоуин - один из самых любимых праздников. Американцы ждут этого праздника так же, как и Рождество. В ночь с 31 октября на 1 ноября на улицах можно увидеть толпы как взрослых, так и детей, переодетых в ведьм, призраков и прочую нечисть.

В Америке гуляния происходят с наибольшим размахом: местные власти украшают в соответствующем стиле улицы, каждый житель старается как можно причудливее нарядить свой дом, а "выпрашивание" детьми конфет очень распространено в каждом городе.



Как празднуют Хэллоуин в мире

В Германии массовые действа на Хэллоуин происходят в замке Франкенштейна. Туда съезжаются тысячи людей. Гуляния по традиции проходят с мистическими персонажами и устрашающими декорациями целую ночь.

В Великобритании праздники не представляют без форта Эмхест в городе Четем, где организуют спуски в подземные лабиринты, а организаторы дополняют действо специальными "сюрпризами", чтобы больше поразить туристов.

Французы в День всех святых соревнуются в кулинарии – пекут печенье в форме скелета, шоколадные черепа, готовят тыквенное латте и варят супы и отвары "зелье ведьмы".

В Китае этот день считается днем поминовения предков. Праздничная ночь в Китае наполнена торжеством - сотни буддийских монахов трудятся над созданием "лодки судьбы", чтобы потом ее сжечь. Согласно преданию, дым от огня разъедает глаза злым духам, и они разбегаются.