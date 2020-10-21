Тыква на Хэллоуин-2020: оригинальные идеи для незабываемого праздника
Хэллоуин – современный праздник, который ежегодно становится все более популярным. Одним из главных его символов выступает Светильник Джека – тыква, из которой убирают мякоть и вырезают страшное лицо.
Ночь с 31 октября на 1 ноября в древности считалась самой страшной в году. По поверью, в эту ночь выходили злые духи на землю и угрожали людям. Одна из легенд также описывает, откуда происходит традиция мастерить всем известные ужасающие тыквы на Хэллоуин со свечой внутри.
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Ирландский кузнец по имени Джек дважды обманул дьявола и взял с него обещание отказаться от посягательств на его душу, что должно было уберечь кузнеца от попадания после смерти в ад. Однако в рай он тоже не попал, поэтому мужчина был вынужден бродить по земле в ожидании Судного дня.
Как сделать тыкву на Хэллоуин: свежие идеи
По легенде, свой путь Джек освещает кусочком угля, пряча его от непогоды внутри пустой тыквы. Поэтому тыкву со свечой внутри начали называть светильником Джека.
Чтобы сделать тыкву оригинальной и незабываемой – предлагаем несколько способов оформления праздничного атрибута:
Традиционный Светильник Джека
Первым делом тыкву нужно помыть и высушить. Прежде чем вырезать кусочки, нужно сделать рисунок маркером. Важно, чтобы он легко стирался и не оставлял следов. С помощью ножа надо вырезать по контуру крышку. Нож держите под углом, чтобы получился конуснообразный срез. Тогда крышка не упадет внутрь "головы".
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Далее нам нужно очистить тыкву внутри. Для удобства лучше вырезать семена и мякоть руками. Однако это можно сделать и обычной столовой ложкой.
Вынув из тыквы все внутренности, со стенок надо собрать все остатки семян. После этого нанесите маркером рисунок и вырежьте тыкву. Учтите, что острые углы вырезать легче, чем закругленные.
Тыква на Хэллоуин-2019: идеи оформления
После завершения работы тыкву надо немного подсушить. После этого установите свечу в стакане, также можно использовать гирлянду или фонарик.
Как вырезать тыкву на Хэллоуин: видео
Как украсить тыкву на Хэллоуин: видео
Как украсить тыкву на Хэллоуин: видео
Что еще можно сделать из тыквы?
- Покрасить в пастельные цвета.
- Взять 7 небольших плодов и покрасить их в цвета радуги.
- Сделать градиентное окрашивание.
- Расставить в доме черные, белые и ярко-оранжевые фонари.
- Украсить тыкву в черно-белую полоску, клеточку или горошек.
- Украсить тыкву на разноцветными отпечатками ладоней.
- Нарисовать лицо красками вместо вырезания.
- Покрасить в виде большого пончика с цветной глазурью и присыпкой.
- Покрыть тыкву флуоресцентной краской, чтобы она светилась ночью.
- Украсить орнаментом из паутины и пауков.
- Изобразить осенний пейзаж или натюрморт.
Декорированные тыквы без помощи ножа
Для отделки таких тыкв понадобятся акриловые краски и блестки. Сначала покрасьте тыкву, а тогда для завершения дополните разнообразными лентами, блестками и кружевом.
На Хэллоуин-2019 тыкву можно раскрасить
Тыквенная ночь: праздник незабываемым можно сделать легко
Декорированные тыквы краской-спреем
Тыквы, декорированные блестками
Если же художественные навыки развиты не очень хорошо, есть замечательная альтернатива воспользоваться трафаретами, которые можно найти в магазинах, или же в интернете. Все, что нужно сделать – это распечатать трафарет, приложить к тыкве и закрасить маркером.
Трафареты можно купить в магазинах или найти в интернете
Тыкву можно украсить тематическими наклейками
Тыква на Хэллоуин не обязательно должна быть устрашающей
Игрушечные тыквы для самых маленьких
Тыква в виде милой зверушки станет настоящим развлечением для детей. Чтобы ее сделать, нужна черная (или любая другая, в зависимости от того, какое животное вы хотите сделать) краска-спрей, вышивальные нити, игла, фетр, игрушечные глаза, горячий клей и ножницы. Прежде всего тыкву надо покрасить, тогда вырезать из фетра все части маски и склеить. Тогда вышить ротик и приклеить к тыкве.
Инструкция для оформления детской тыквы
Хэллоуин-2019: детские тыквы в масках животных
Чтобы украсить маленькие тыквочки в виде лесных гостей, вам понадобятся бумага, ножницы и войлок.
Вариант украшения тыкв для детей
Чтобы сделать мастера Йода – вымышленного персонажа вселенной "Звездных войн" понадобится зеленая краска и маленькая одежда.
Хэллоуинская тыква для самых маленьких
Для того, чтобы сделать гусеницу на Хэллоуин для детей – надо подобрать тыквы одинакового маленького размера и раскрасить их зеленой или салатовой краской.
Хэллоуинская гусеница