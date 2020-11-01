Семья Кардашян, Белла Хадид и другие: лучшие хэллоуинские образы зарубежных звезд
В ночь с 31 октября на 1 ноября мир празднует Хэллоуин – День Всех Святых. По случаю этого люди одеваются в жуткие и интересные образы. Лучшие образы зарубежных знаменитостей читайте на LifeStyle 24.
Лучшие образы американских звезд на праздник Хеллоуина 2020 года журналисты 24 канала решили собрать в интересную подборку. Жуткие, забавные, интересные и невероятные образы просматривайте в материале.
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Ким Кардашян
Светская львица и звезда реалити-шоу воссоздала образ из "Короля тигров" Кэрол Баскин. Своих детей она одела в образе тигрят и позировала на фото с другом Джонатаном Чебанов в роли Джо Экзотика. Кроме того, звезда приложила немало усилий для того, чтобы украсить свой дом.
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Кортни Кардашян
Самая старшая из сестер Кардашян, Кортни надела обтягивающее боди и черные колготки. Сексуальный образ воссоздавал девушку из модного мужского глянца Playboy.
Кендалл Дженнер
Одна из самых высокооплачиваемых моделей Кендалл Дженнер примерила образ Памелы Андерсон в фильме 1996 года Barb Wire и взбудоражила сеть. Звезда воспользовалась моментом и призвала поклонников пойти проголосовать на выборах президента.
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Кайли Дженнер
Молодая миллионерша, обожающая Хэллоуин, вместе с друзьями воссоздала образы из легендарного американского сериала 90-х "Могучие рейнджеры".
Белла Хадид
Американская модель накрасилась в стиле главных героев картин Роя Лихтенштейна. Она сделала яркий и невероятно правдоподобный макияж.
Крисси Тейген и Джон Ледженд
Известная телеведущая, модель и звездная мамочка примерила образ балерины, который ей невероятно шел. А ее муж-певец оделся в Человека-паука. Совместное фото тронуло сеть.
Лиззо
Поп-исполнительница Лиззо оделась в образ мухи, который рассмешил сеть. Звезда также поделилась забавными роликами, где садится на голову одному из американских чиновников во время дебатов.
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Холзи
Певица перевоплотилась в Викторию из популярного мультфильма "Труп невесты". Для этого она сделала невероятно реалистичный макияж.
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Сиара
Американская певица вместе со своим сыном решила воссоздать образ рэпперши Cardi B и ее бывшего мужа Offset.
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Джимми Фэллон
Известный телеведущий этого Хеллоуина выбрал классического и популярного героя – графа Дракулу. Он примерил соответствующий наряд и искусственные клыки.
Хайди Клум
Модель обожает праздник Хэллоуина. В этом году она даже сняла 5-ти минутный фильм ужасов, поразивший сеть. Время карантина и пандемии вдохновило Хайди на творчество.
Белла Торн
Американская актриса и певица также решила примерить жуткий образ. Звезда перевоплотилась в вампиршу, надев сексуальный пышный костюм и кожаные ботфорты. Белла тоже использовала искусственные клыки.
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Шон Мендес и Камила Кабелло
Популярные поп-исполнители примерили горячие образы и поделились фото сексуального поцелуя.
Эллен Дедженерес
Образ американской телеведущей по-настоящему растрогал поклонников Эллен. Звезда примерила костюм супермена. Но открыв свой плащ, она засветила халат и надела шапочку врача. Ведь во времена пандемии нашими героями стали именно они.
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