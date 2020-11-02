24-летняя модель из семейства Кардашян Кендалл Дженнер удивила всех своим выбором хэллоуинского костюма. В этом году знаменитость решила перевоплотиться в актрису Памелу Андерсон.

Традиционно, все американцы с нетерпением ждут Хэллоуина. В честь одного из ярких и веселых праздников звезды стараются выбрать самые оригинальные костюмы, чтобы удивить друзей и порадовать поклонников.

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Не все знаменитости выбирают жуткие костюмы, поэтому большинство просто превращается в любимых героев из фильмов. Так, одна из самых известных моделей современности решила на один день стать секс-симвлом 90-х Памелой Андерсон.

Серия снимков появилась на инстаграм-странице супермодели. На кадрах Кендалл Дженнер позирует в сексуальном образе, сидя на мотоцикле.



Кендалл Дженнер на Хэллоуин перевоплотилась в Памелу Андерсон / Фото из Instagram

Для хэллоуинской вечеринки знаменитость выбрала черные обжатые леггинсы, кожаное боди с глубоким вырезом и высокие кожаные сапоги на каблуках. Откровенный и дерзкий образ дополнили длинные черные перчатки и браслет в виде колючей проволоки.



Кендалл Дженнер на Хэллоуин перевоплотилась в Памелу Андерсон / Фото из Instagram

Брюнетка выбрала белокурый парик, а визажисты сделали ей яркий макияж. Ее веки были накрашены голубыми тенями со стрелками, а губы розовым блеском. Помимо этого, Кендалл Дженнер сделала тонкие брови.



Кендалл Дженнер на Хэллоуин перевоплотилась в Памелу Андерсон / Фото из Instagram

Известно, что 3 ноября в США состоятся президентские выборы, поэтому модель призвала всех голосовать. "Не называй меня крохой! Лучше проголосуйте", – отметила Кендалл Дженнер.

Знаменитость предстала в образе, в котором Памела Андерсон снималась в фильме-боевике "Не называй меня крохой" 1996 года. Памеле понравилась такая реплика от Кендалл Дженнер, поэтому она оставила ей комментарий в статье, отметив, что ей нравится, как выглядит манекенщица.



Памела Андерсон в 1996 году