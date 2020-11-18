Українська співачка Камалія зізналась, що у підлітковому віці ледь не стала жертвою насильства. Група молодих хлопців намагалась вчинити злочин у ліфті багатоквартирного будинку, але та змогла за себе постояти.

За словами Камалії, страшний інцидент трапився коли вона перебувала у гостях у своєї тітки. Вона зайшла у під'їзд, коли за нею вслід проскочила група хлопців. Про це вона розповіла у програмі "Зірковий шлях".

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І до ліфту давай мене запихати. Одного, який стояв позаду, я вдарила під дих, а іншого, що перед мною, – в пах. Поки вони були приголомшені, я швидко давай натискати на усі дзвінки, кричати в під'їзді. Ну я така, я можу за себе постояти,

– поділилась співачка.

Як виявилось, їй стали в нагоді прийоми східних бойових мистецтв, яких навчив її товариш тата. Він мав чорний пояс з карате і навчив доньку свого друга захищатись. Тепер артистка планує віддати своїх доньок-двійнят – Арабеллу та Мірабеллу – на такі ж заняття, аби вони могли постояти за себе, якщо потраплять у кризові ситуації.