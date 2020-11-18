Украинская певица Камалия призналась, что в подростковом возрасте едва не стала жертвой насилия. Группа молодых ребят пыталась совершить преступление в лифте многоквартирного дома, но та смогла за себя постоять.

По словам Камалии, страшный инцидент случился, когда она находилась в гостях у своей тети. Она зашла в подъезд, когда за ней вслед проскочила группа ребят. Об этом она рассказала в программе "Звездный путь".

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И к лифту давай меня запихивать. Одного, который стоял позади, я ударила под дых, а другого, что перед мной, – в пах. Пока они были ошеломлены, я быстро давай нажимать на все звонки, кричать в подъезде. Ну я такая, я могу за себя постоять,

– поделилась певица.

Как оказалось, ей пригодились приемы восточных боевых искусств, которых научил ее товарищ отца. У него был черный пояс по карате и он научил дочь своего друга защищаться. Теперь артистка планирует отдать своих дочерей-двойняшек – Арабеллу и Мирабеллу – на такие же занятия, чтобы они могли постоять за себя, если попадут в кризисные ситуации.