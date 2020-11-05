Студенткой второго курса Киевского университета культуры и искусств певица Alyosha едва не стала жертвой изнасилования в поезде. О нападении пьяного мужчины в закрытом купе она впервые призналась публично.

Нападение на журналистку Анастасию луговую в поезде "Мариуполь – Киев" не оставило равнодушными звезд украинского шоу-бизнеса. Реперша Alyona Alyona записала чувственную песню "Грустно", а в клипе сняла саму жертву с синяками на лице. Артистка Alyosha (настоящее имя – Елена Тополь) также публично поддержала Анастасию луговую и в интервью для программы "Звездный путь" поделилась жуткой историей, которую также пережила в Укрзализныце еще студенткой.

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Тогда 18-летняя Alyosha возвращалась из Киева в родное Запорожье. Она оказалась в купе наедине с пьяным мужчиной, который среди ночи попытался изнасиловать девушку. Она проснулась от того, что мужчина щупал ее и в состоянии шока едва поняла, что происходит.

Я понимаю, что какая-то рука по мне ползет. Я просыпаюсь и говорю: "Что вы делаете?" А этот мужчина "бахнул"... Мне 18 лет, ночь, закрытое купе, он сел на мое место и начал там…

– вспомнила Alyosha.

Когда певица в конце концов пришла в себя, она звала на помощь, однако ни проводница, ни пассажиры вагона спасать девушку не собирались. Тогда она закуталась в простыню и отбивалась от мужчины в 4 часа утра, пока тот не вышел на своей остановке в Днепре.

"Я постоянно с ним говорила, пыталась на него кричать, перестроить на какие-то другие мысли, отвлекать его, чтобы он не концентрировался на мне. Это был хаос", – призналась звезда.

После пережитого Alyosha не плакала, не кричала, не шла за помощью, а молча в состоянии шока ждала свою остановку в Запорожье. Долгое время она скрывала этот инцидент от близких и с тех пор поняла, что настоящие чувства в отношениях куда важнее, чем интимная жизнь.

Напомним, в 13 лет Alyosha едва не стала жертвой изнасилования. На нее напал парень в подъезде дома. К счастью, ей удалось спастись благодаря жителям многоэтажки, которые отреагировали на крики девушки.