Студенткою другого курсу Київського університету культури і мистецтв співачка Alyosha ледь не стала жертвою зґвалтування в потязі. Про напад п'яного чоловіка в закритому купе вона вперше зізналась публічно.

Напад на журналістку Анастасію Лугову в потязі "Маріуполь – Київ" не залишив байдужими зірок українського шоу-бізнесу. Реперка Alyona Alyona записала чуттєву пісню "Сумно", а в кліпі зняла саму жертву з синцями на обличчі. Артистка Alyosha (справжнє ім'я – Олена Тополя) також публічно підтримала Анастасію Лугову та в інтерв'ю для програми "Зірковий шлях" поділилась моторошною історією, яку також пережила в Укрзалізниці ще студенткою.

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Тоді 18-річна Alyosha поверталась з Києва до рідного Запоріжжя. Вона опинилась у купе наодинці з п'яним чоловіком, який серед ночі спробував зґвалтувати дівчину. Вона прокинулась від того, що чоловік мацав її та в стані шоку ледь зрозуміла, що відбувається.

Я розумію, що якась рука по мені повзе. Я прокидаюся й кажу: "Що ви робите?" А цей чоловік "бахнув"… Мені 18 років, ніч, закрите купе, він сів на моє місце і почав там…

– пригадала Alyosha.

Коли співачка врешті-решт отямилась, вона кликала на допомогу, однак ані провідниця, ані пасажири вагона рятувати дівчину не збирались. Тоді вона закуталась в простирадло і відбивалась від чоловіка до 4 години ранку, аж поки той не вийшов на своїй зупинці в Дніпрі.

"Я постійно з ним говорила, намагалася на нього кричати, перелаштувати на якісь інші думки, відволікати його, щоб він не концентрувався на мені. Це був хаос", – зізналась зірка.

Після пережитого Alyosha не плакала, не кричала, не йшла за допомогою, а мовчки в стані шоку чекала на свою зупинку в Запоріжжі. Довгий час вона приховувала цей інцидент від близьких і відтоді зрозуміла, що справжні почуття в стосунках куди важливіші, ніж інтимне життя.

Нагадаємо, у 13 років Alyosha ледь не стала жертвою зґвалтування. На неї напав хлопець у під'їзді будинку. На щастя, їй вдалося врятуватися завдяки мешканцям багатоповерхівки, які відреагували на крики дівчини.