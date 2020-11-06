Відома модель Ірина Шейк прикрасила обкладинку глянцю Vogue Germany, для якої позувала в пікантному образі. Зірка приміряла прозору сукню з блискітками від бренду Dolce&Gabbana та засвітила у кадрі розкішний бюст.

Ще кілька місяців тому Ірина Шейк потрапила в об'єктив папараці в Італії. Тоді вона позувала для журналу Vogue Germany, а тепер обкладинка грудневого номера з'явилась в мережі. Фантастичним кадром модель похизувалась в інстаграм-профілі та розповіла про роботу з командою. З Іриною Шейк працював знаменитий дует фешн-фотографів Luigi & Iango.

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"Який веселий, морозний день ми провели на озері Комо. Дякую вам за те, що ви завжди вносили сонце та макарони у моє життя", – дотепно написала зірка.

Обкладинка Ірини Шейк для Vogue

Модель позувала у вбранні від преміального італійського бренду Dolce&Gabbana. На ній прозора сукня з блискітками і китицями на тонких бретелях і з відвертим декольте. Під неї Ірина Шейк підібрала чорний бюстгальтер, який спокусливо просвічувався та дозволив їй показати пишний бюст у всій красі.

Попри красиву локацію модель позувала на тлі озера для портретного фото, однак у кадрі показала струнку талію. Вона зухвало підняла руки до шиї, а проникливий погляд спрямувала в об'єктив. Стилісти подбали про розкішний макіяж у нюдових відтінках з акцентом на очах, а зачіску зробили з мокрим ефектом, що бездоганно відповідало місцю фотосесії.



Ірина Шейк для обкладинки Vogue / Фото Instagram / @irinashayk