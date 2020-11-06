Известная модель Ирина Шейк украсила обложку глянца Vogue Germany, для которой позировала в пикантном образе. Звезда примерила прозрачное платье с блестками от бренда Dolce&Gabbana и засветила в кадре роскошный бюст.

Еще несколько месяцев назад Ирина Шейк попала в объектив папарацци в Италии. Тогда она позировала для журнала Vogue Germany, а теперь обложка декабрьского номера появилась в сети. Фантастическим кадром модель похвасталась в инстаграм-профиле и рассказала о работе с командой. С Ириной Шейк работал знаменитый дуэт фэшн-фотографов Luigi & Iango.

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"Какой веселый, морозный день мы провели на озере Комо. Спасибо вам за то, что вы всегда вносили солнце и макароны в мою жизнь", – остроумно написала звезда.

Обложка Ирины Шейк для Vogue

Модель позировала в наряде от премиального итальянского бренда Dolce&Gabbana. На ней прозрачное платье с блестками и кистями на тонких бретелях и с откровенным декольте. Под нее Ирина Шейк подобрала черный бюстгальтер, который соблазнительно просвечивался и позволил ей показать пышный бюст во всей красе.

Несмотря на красивую локацию модель позировала на фоне озера для портретного фото, однако в кадре показала стройную талию. Она вызывающе подняла руки к шее, а проницательный взгляд устремила в объектив. Стилисты позаботились о роскошном макияже в нюдовых оттенках с акцентом на глазах, а прическу сделали с мокрым эффектом, что безупречно соответствовало месту фотосессии.



Ирина Шейк для обложки Vogue / Фото Instagram / @irinashayk