Российская модель Ирина Шейк стала звездой нового выпуска издания Vogue Czechoslovakia. Женщина украсила обложку ноябрьского номера.

Новый выпуск появится в продаже 22 октября, поэтому редакторы пока презентовали первую фотографию с фотосессии, которая стала главной в журнале Vogue Czechoslovakia. Автором снимков стали фэшн-художники братья Морелли.

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На ней 34-летняя Ирина Шейк полностью обнаженной стоит на каменном горшке посреди зеленого сада возле кованых ворот. Свою грудь и интимные зоны она прикрыла квадратными салфетками от элитного бренда Versace. Ее волосы туго собраны сзади, а лицо сияет едва заметным макияжем. На ушах можно увидеть серебристые серьги, а на ногах – желтые босоножки.



Ирина Шейк для Vogue Czechoslovakia / Фото Vogue Czechoslovakia, братья Морелли

Сейчас ожидаем другие фотографии эротической фотосессии для глянца.