Популярная певица Sia впервые стала героиней австралийского модного издания Vogue. Звезда снялась в фотосессии, где продемонстрировала роскошные образы.

Известная певица и автор песен Sia впервые стала звездой обложки октябрьского номера австралийского издания Vogue. Также она дала интервью, где рассказала о том, как решилась на усыновление.

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Образы певицы Sia

Австралийская певица выбрала наряд от французского дома моды Maison Margiela. Это было насыщенное красное пальто с объемным рукавом и широким поясом. Для другого фото знаменитость надела широкое синее платье.



Sia впервые снялась для Vogue Australia

Sia оставила волосы распущенными, но добавила образу эффектности благодаря огромному голубому сетчатому банту на прическе. Также певица сделала нюдовый макияж, а губы накрасила красной помадой.



Sia впервые снялась для Vogue Australia

Интервью австралийской артистки

Как известно, в 2019 году Sia стала приемной матерью для двух 18-летних ребят. Певица рассказала, что одержима документальными фильмами. Когда она просмотрела один из них, то увидела там своего сына.

Я подумала: "Как же так? У него никого нет. Боже мой. Я найду его и стану его мамой". Так я и сделала. Это лучшее, что я когда-либо делала в своей жизни, – рассказала Sia.

Автор песен также призналась, что это был один из самых сложных моментов в ее жизни. Однако, по словам певицы, у нее сейчас явный избыток любви, поэтому она вполне может усыновить кого-то еще раз.

Sia рассказала, что в дальнейшем она планирует помогать воспитывать детей матерям, оказавшимся в сложном жизненном положении. Например, пока не найдется приемный дом, или же мать не выйдет из бедственного состояния.