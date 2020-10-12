Популярная украинская певица Настя Каменских, которая выступает под псевдонимом NK, стала ведущей балкона в седьмом прямом эфире "Танцев со звездами". Артистка предстала перед камерами в обольстительном платье.

Настя Каменских без сомнений является одной из самых страстных женщин в украинском шоу-бизнесе. Не удивительно, что для "Вечера латыни" организаторы проекта пригласили именно ее. На личной странице в Инстаграме артистка уже успела поделиться фотографией с прямого эфира.

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В заметке NK отметила, что на звездном балконе была горячая украинская штучка с латиноамериканским привкусом. Она по-особенному наслаждалась каждым выступлением участников, ведь темой эфира была именно латина.

Яркий look Насти Каменских

Для такого вечера исполнительница выбрала короткое блестящее платье с леопардовым принтом и цветными вставками. Наряд также имел тонкие бретели и пикантное декольте. Настя соединила его с туфлями-лодочками ярко-розового цвета на каблуке.

Звезда дополнила эффектный аутфит крупными серьгами-кольцами и стильными кольцами. Волосы собрала в высокий хвост и уложила в роскошные локоны. На лице певица сделала красивый макияж в коричневых оттенках с акцентом на глазах.