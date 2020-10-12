Популярна українська співачка Настя Каменських, яка виступає під псевдонімом NK, стала ведучою балкона у сьомому прямому ефірі "Танців з зірками". Артистка постала перед камерами у звабливій сукні.

Настя Каменських без сумнівів є однією з найпристрасніших жінок в українському шоу-бізнесі. Не дивно, що для "Вечору латини" організатори проєкту запросили саме її. На особистій сторінці в інстаграмі артистка вже встигла поділитися світлиною з прямого ефіру.

Читайте також У шовковому костюмі на голе тіло: Настя Каменських вразила відвертим образом – пікантні фото

У дописі NK зазначила, що на зірковому балконі була гаряча українська штучка з латиноамериканським присмаком. Вона по-особливому насолоджувалася кожним виступом учасників, адже темою ефіру була саме латина.

Яскравий look Насті Каменських

Для такого вечора виконавиця обрала коротку блискучу сукню з леопардовим принтом та кольоровими вставками. Вбрання також мало тонкі бретелі та пікантне декольте. Настя поєднала його з туфлями-човниками яскраво-рожеого кольору на підборах.

Зірка доповнила ефектний аутфіт великими сережками-кільцями і стильними каблучками. Волосся зібрала у високий хвіст і вклала у розкішні локони. На обличчі співачка зробила красивий макіяж у коричневих відтінках з акцентом на очах.