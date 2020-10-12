Популярна співачка Sia вперше стала героїнею австралійського модного видання Vogue. Зірка знялась у фотосесії, де продемонструвала розкішні образи.

Відома співачка та авторка пісень Sia вперше стала зіркою обкладинки жовтневого номера австралійського видання Vogue. Також вона дала інтерв'ю, де розповіла про те, як зважилась на усиновлення.

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Образи співачки Sia

Австралійська співачка обрала вбрання від французького будинку моди Maison Margiela. Це було насичене червоне пальто з об'ємним рукавом та широким поясом. Для іншого фото знаменитість вдягнула широку синю сукню.



Sia вперше знялась для Vogue Australia

Sia залишила волосся розпущеним, але додала образу ефектності завдяки величезному блакитному сітчастому банту на зачісці. Також співачка зробила нюдовий макіяж очей, але нафарбувала губи червоною помадою.



Sia вперше знялась для Vogue Australia

Інтерв'ю австралійської артистки

Як відомо, у 2019 році Sia стала прийомною матір'ю для двох 18-річних хлопців. Співачка розповіла, що одержима документальними фільмами. Коли вона переглянула один з них, то побачила там свого сина.

Я подумала: "Як же так? У нього нікого немає. Боже мій. Я знайду його і стану його мамою". Так я і зробила. Це найкраще, що я коли-небудь робила у своєму житті, – розповіла Sia.

Авторка пісень також зізналась, що це був один з найскладніших моментів в її житті. Однак, за словами співачки, в неї зараз очевидний надлишок любові, тому вона цілком може всиновити когось ще раз.

Sia розповіла, що надалі вона планує допомагати виховувати дітей матерям, які опинилися в складному життєвому становищі. Наприклад, поки не знайдеться прийомний будинок, або ж мати не вийде з тяжкого стану.