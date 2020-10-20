Російська модель Ірина Шейк стала зіркою нового випуску видання Vogue Czechoslovakia. Жінка прикрасила обкладинку листопадового номеру.

Новий випуск з'явиться у продажу 22 жовтня, тому редактори поки що презентували першу світлину з фотосесії, яка стала головною у журналі Vogue Czechoslovakia. Автором знімків стали фешн-митці брати Мореллі.

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На ній 34-річна Ірина Шейк повністю оголеною стоїть на кам'яному горщику посеред зеленого саду та біля кованих воріт. Свої груди та інтимні зони вона прикрила квадратними серветками від елітного бренду Versace. Її волосся туго зібране назад, а обличчя сяє ледь помітним макіяжем. На її вухах можна побачити сріблясті сережки, а на ногах – жовті босоніжки.



Ірина Шейк для Vogue Czechoslovakia / Фото Vogue Czechoslovakia, брати Мореллі

Наразі очікуємо на інші фотографії з еротичної фотосесії для глянцю.