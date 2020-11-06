Найромантичніше шоу країни – "Холостячка" – у 3 випуску підкорило глядачів романтичними та, водночас, емоційними побаченнями і талантами чоловіків, якими вони вражали головну героїню – Ксенію Мішину.

У третьому випуску шоу "Холостячка" 11 закоханих чоловіків боролися за серце Ксенії. Вони влаштовували романтичні зустрічі, ділилися відвертими історіями та виходили з зони комфорту. Все це для того, щоб завоювати прихильність дівчини та показати свою симпатію.

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Побачення з Артемом та Андрієм Шатирко на яхті

У минулому випуску чоловіки писали записки для Ксенії, де описували свої ідеї для романтичних побачень. "Холостячка" обирала, з ким прагне провести день. Так сталося, що Артем та Андрій запропонували Ксенії зустрітися на яхті. Чоловіки не могли визначити, кому саме вона адресувала своє запрошення, тому відправилися на побачення разом.

Обоє чоловіків подарували дівчині букети. Індивідуальне спілкування з Андрієм було дуже легким та веселим. Він разом із "Холостячко" писав записки із найзаповітнішими мріями, а пізніше приніс повітряні кульки, до яких вони прикріпили ці записки і відправили їх в небо. Та згодом у розмову втрутився Артем.

Він запропонував "Холостячці" втекти, проте вона відмовилася, зазначивши, що не вчинить так. Андрій також не захотів відпускати "Холостячку", тому на острів, де Артем приготував романтичну вечерю, вони відправилися втрьох. Між чоловіками була довга суперечка, у яку врешті-решт втрутилася Ксенія. Після невдоволення та бурхливої реакції Артема, Андрій та Ксенія усамітнилися і чоловік подарував їй символічний браслет.

Мішина вирішила поговорити з Артемом про його поведінку, яка викликала в неї тривогу. Вона зазначила, що не готова терпіти агресивну поведінку, яка лякає. "Холостячка" вирішила побути на самоті зі своїми думками і, повернувшись, вручила трояндочку Андрієві. А ось з Артемом вона попрощалася назавжди.



Артем покинув проєкт "Холостячка" у 3 випуску / Фото stb.ua

Незнайомець на байку

Поки Артем та Андрій були на побаченні, у будинок чоловіків прибув незнайомець на байку, чому учасники були не дуже раді. Спершу, вони не дуже гостинно прийняли Євгена Кота – друга та партнера Ксенії з проєкту "Танці з зірками", адже не знали, хто це. "Холостячка" попросила Женю приїхати та поспілкуватися з учасниками, щоб краще пізнати їх. Поспілкувавшись з чоловіками, Євген запитав, хто писав у записках, що хоче розділити з Ксенією її хобі і навчитися танцювати. Цим чоловіком виявився Олександр.

Євген прийшов із партнеркою, яка допомагала Олександрові опановувати танго. Спершу, йому було складно, проте він сказав, що заради Ксенії готовий виходити з зони комфорту.



Євген Кот на "Холостячці" / Фото stb.ua

Ніжне побачення з Олексієм

Олексій запросив Ксенії покататися верхи на конях. Проте це стало справжнім викликом для нього самого, адже "Холостячка" боїться коней. Олексій намагався заспокоїти дівчину, запевнив, що все буде добре і попросив довіритися йому. Після довгої боротьби зі страхом Ксенія все-таки наважилася сісти на коня і запланована прогулянка верхи відбулася.

Також Олексій приготував для Мішиної романтичну вечерю. Чоловік зізнався "Холостячці", що коли бачить її, він соромиться і таким чином також проявляє свої почуття. А під час розмови зізнався, що Ксенія подобається йому. Було багато приємних моментів, які допомогли Олексію та Ксенії дізнатися більше один про одного. Наприкінці вечора чоловік отримав бутоньєрку від "Холостячки".

Романтичне побачення з Олександром

"Холостячка" була в захваті від романтичної атмосфери, яку Саша створив для побачення. Ксенія одягнула на очі пов'язку і спершу відчувала лише надзвичайно ніжні дотики Олександра. А знявши пов'язку, вони станцювали чуттєве танго, до якого учасник старанно готувався.

Пізніше Олександр запропонував Мішиній зробити спільні селфі-полароїд. Світлини чоловік залишив собі, а от фотоапарат подарував "Холостячці", яка оцінила такий приємний сюрприз.

Після цього в Олександра та Ксенії відбулася душевна розмова за романтичною вечерею. Найвідвертішими моментами цього побачення стали розповіді про дітей і стосунки. Та один із моментів вразив чоловіка. Коли він захотів проявити турботу і подав їй на вилочці кусочок восьминога, – Ксенія забрала з рук цю вилку. Тоді Олександр засумнівався у щирості "Холостячки", адже на церемонії троянд при всіх чоловіках вона з'їла з його рук еклер.

У коментарі Мішина зізналася, що вона хоче ще поспілкуватися з чоловіком, бо він їй справді подобається. Тому "Холостячка" подарувала Олександру бутоньєрку.

Зустріч "Холостячки" з чоловіками та показ талантів

Напередодні Ксенія запропонувала чоловікам показати свої таланти. Кожен підготував невеликий номер, яким хотів вразити "Холостячку".

Андрій Шатирко вражав публіку фокусами. Вкінці він подарував Мішиній її улюблені парфуми.

вражав публіку фокусами. Вкінці він подарував Мішиній її улюблені парфуми. Олексій записав для Ксенії реп, що неабияк вразило дівчину.

записав для Ксенії реп, що неабияк вразило дівчину. Ілля вражав "Холостячку" піснею під акомпонемент Андрія Шатирка.

вражав "Холостячку" піснею під акомпонемент Андрія Шатирка. Євген та Ігор також вирішили присвятити Мішиній композиції, що розчулило дівчину.

та також вирішили присвятити Мішиній композиції, що розчулило дівчину. Андрій Рибак демонстрував своє почуття гумору.

демонстрував своє почуття гумору. Костянтин вирішив показати свій талант фотографа і показав декілька ефектних кадрів, які зробив під час вечора.

вирішив показати свій талант фотографа і показав декілька ефектних кадрів, які зробив під час вечора. Назар підготував "Холостячці" її портрет.

підготував "Холостячці" її портрет. Олександр приготував жарти про кожного з учасників, Григорія Решетник та Ксенію. Виступ сподобався усім та чудово повеселив присутніх.

Цікаво Холостячка: всі учасники шоу

Після чудового вечора Ксенія вручила подарунок Олександру – тепер він має можливість запросити її на індивідуальне побачення тоді, коли забажає.

Церемонія троянд

Перед врученням троянд Ксенія поспілкувалася зі своїм другом Євгеном Котом, який мав нагоду побути у компанії хлопців та дізнатися більше про них. Вона прислуховується до думки Євгена та враховувала її, коли робила важливий вибір. Зокрема, вирішила наодинці поспілкуватися з Євгеном Ковтуненком.

Друг Ксенії запідозрив чоловіка у нещирості, тому "Холостячка" вирішила поговорити з учасником на цю тему, проте навіть після розмови в неї залишилися певні сумніви. А ось після цієї розмови її здивував Олексій, який приготував подарунок. Чоловік зробив презент у вигляді босоніжок, що приємно вразило "Холостячку".

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Церемонію троянд Ксенія розпочала з Костянтина. Вона не відчула, що він зацікавлений у розвитку їхніх стосунків, тому вирішила попрощатися з чоловіком. А ось Іллю вона замотивувала розкриватися надалі, вручивши бажану бутоньєрку. Наступного тижня за серце "Холостячки" продовжить боротися і Андрій Рибак. Омріяну трояндоку отримав Ігор, який вже обдумує ідею для індивідуального побачення. Після розмови з другом та самим Євгеном, Ксенія довірилася чоловікові і дала йому шанс для того, щоб показати їй, що вона не помилилася. Наступного тижня "Холостячка" продовжить будувати романтичну історію з Назаром, який отримав останню троянду. Сергій залишився без бутоньєрки. Ксенія зазначила, що за час його участі в проєкті вона так і не зрозуміла, який він у стосунках, тому вона не бачить майбутнього з ним.