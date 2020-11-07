На початку запеклої боротьби за серце Ксенії Мішиної у проєкті "Холостячка" не всі змогли впоратись із конкуренцією та вимогами головної героїні. Відтак, у 3 випуску шоу покинули одразу троє чоловіків.

У 3 випуску шоу "Холостячка" 11 чоловіків боролися за серце, проте з трьома з них Ксенія попрощалася назавжди. Для глядачів це стало справжньою несподіванкою. Хто припинив боротьбу за серце Мішиної – читайте далі.

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Один із учасників, а саме – Артем, покинув проєкт після парного побачення. Він проявляв агресію, з чим "Холостячка" не мала наміру миритися, тому вирішила попрощатися з чоловіком. На цьому романтична історія Артема та Ксенія закінчилася.

Під час церемонії троянд проєкт покинув фотограф Костянтин. Ксенія зазначила, що за три тижні він не показав їй, що прагне побудувати стосунки, тому вона не бачить їх спільного майбутнього.

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Також бутоньєрки не залишилося для Сергія. На думку "Холостячки", він намагався не показати себе у стосунках із нею, а постійно змагався з іншими учасниками: забрав троянду на першій вечірці, потім отримав її під час фізичних змагань. Ксенія не побачила в ньому того чоловіка, якого прагне знайти на проєкті.

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