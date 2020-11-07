В начале ожесточенной борьбы за сердце Ксении Мишиной в проекте "Холостячка" не все смогли справиться с конкуренцией и требованиями главной героини. Следовательно, в 3 выпуске шоу покинули сразу трое мужчин.

В 3 выпуске шоу "Холостячка" 11 мужчин боролись за сердце, однако с тремя из них Ксения попрощалась навсегда. Для зрителей это стало неожиданностью. Кто прекратил борьбу за сердце Мишиной – читайте дальше.

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Один из участников, а именно – Артем, покинул проект после парного свидания. Он проявлял агрессию, с чем "Холостячка" не намерена мириться, поэтому решила попрощаться с мужчиной. На этом романтическая история Артема и Ксении закончилась.

Во время церемонии роз проект покинул фотограф Константин. Ксения отметила, что за три недели он не показал ей, что хочет построить отношения, поэтому она не видит их общего будущего.

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Также бутоньерки не осталось для Сергея. По мнению "Холостячки", он старался не показать себя в отношениях с ней, а постоянно соревновался с другими участниками: забрал розу на первой вечеринке, потом получил ее во время физических соревнований. Ксения не увидела в нем того мужчины, которого стремится найти на проекте.

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