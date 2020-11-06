Самое романтическое шоу страны – "Холостячка" – в 3 выпуске покорило зрителей романтическими и одновременно эмоциональными свиданиями и талантами мужчин, которыми они поражали главную героиню – Ксению Мишину.

В третьем выпуске шоу "Холостячка" 11 влюбленных мужчин боролись за сердце Ксении. Они устраивали романтические встречи, делились откровенными историями и выходили из зоны комфорта. Все это для того, чтобы завоевать расположение девушки и показать свою симпатию.

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Свидание с Артемом и Андреем Шатырко на яхте

В прошлом выпуске мужчины писали записки для Ксении, где описывали свои идеи для романтических свиданий. "Холостячка" выбирала, с кем хочет провести день. Так случилось, что Артем и Андрей предложили Ксении встретиться на яхте. Мужчины не могли определить, кому именно она адресовала свое приглашение, потому отправились на свидание вместе.

Оба мужчины подарили девушке букеты. Индивидуальное общение с Андреем было очень легким и веселым. Он вместе с "Холостячкой" писал записки с самыми заветными мечтами, а позже принес воздушные шарики, к которым они прикрепили эти записки и отправили их в небо. Но потом в разговор вмешался Артем.

Он предложил "Холостячке" убежать, однако она отказалась, отметив, что не сделает так. Андрей тоже не захотел отпускать "Холостячку", поэтому на остров, где Артем приготовил романтический ужин, они отправились втроем. Между мужчинами был длинная спор, в который в конце концов вмешалась Ксения. После недовольства и бурной реакции Артема, Андрей и Ксения уединились и мужчина подарил ей символический браслет.

Мишина решила поговорить с Артемом о его поведении, которое вызвало у нее тревогу. Мужчина рассказал, что он согласился на такое свидание, потому что хотел увидеть ее. "Холостячка" решила побыть наедине со своими мыслями, а вернувшись, вручила розочку Андрею. А вот с Артемом она попрощалась навсегда.



​Артем покинул проект "Холостячка" в 3 выпуске / Фото stb.ua

Незнакомец на байке

Пока Артем и Андрей были на свидании, в дом мужчин прибыл незнакомец на байке, чему участники были не очень рады и не гостеприимно приняли Евгения Кота – друга и партнера Ксении с проекту "Танцы со звездами". "Холостячка" попросила Женю приехать и пообщаться с участниками, чтобы лучше узнать их. Пообщавшись с мужчинами, Евгений спросил, кто писал в своих записках, что хочет разделить с Ксенией ее хобби и научиться танцевать. Этим мужчиной оказался Александр.

Евгений пришел с партнершей, которая помогала Александру овладевать танго. Сначала, ему было сложно, однако он сказал, что ради Ксении готов выходить с зоны комфорта.



Евгений Кот на "Холостячке" / Фото stb.ua

Нежное свидание с Алексеем

Алексей пригласил Ксению покататься верхом на лошадях. Однако это стало настоящим вызовом для него самого, ведь "Холостячка" боится лошадей. Алексей пытался успокоить девушку, заверил, что все будет хорошо и попросил довериться ему. После долгой борьбы со страхом Ксения все-таки решилась сесть на коня и запланированная прогулка верхом состоялась.

Также Алексей приготовил для Мишиной романтический ужин. Мужчина признался "Холостячке", что когда видит ее, он стесняется и таким образом также проявляет свои чувства. А во время разговора признался, что Ксения нравится ему. Было много приятных моментов, которые помогли Алексею и Ксении узнать больше друг о друге. В конце вечера мужчина получил бутоньерку от "Холостячки".

Романтическое свидание с Александром

"Холостячка" была в восторге от романтической атмосферы, которую Саша создал для свидания. Ксения надела на глаза повязку и сначала чувствовала только очень нежные прикосновения Александра. А сняв повязку, они станцевали чувственное танго, к которому участник тщательно готовился.

Позже Александр предложил Мишиной сделать совместные селф-полароид. Фотографии мужчина оставил себе, а вот фотоаппарат подарил "Холостячке", которая оценила такой приятный сюрприз.

После этого у Александра и Ксении состоялась душевная беседа за романтическим ужином. Самыми откровенными моментами этого свидания стали рассказы о детях и отношениях. Но один из моментов поразил мужчину. Когда он захотел проявить заботу и подал ей на вилочке кусочек осьминога – Ксения забрала из рук эту вилку. Тогда Александр усомнился в искренности "Холостячки", ведь на церемонии роз при всех мужчинах она съела с его рук эклер.

В комментарии Мишина призналась, что она хочет еще пообщаться с мужчиной, потому что он ей действительно нравится. Поэтому "Холостячка" подарила Александру бутоньерку.

Встреча "Холостячки" с мужчинами и показ талантов

Накануне Ксения предложила мужчинам показать свои таланты. Каждый подготовил небольшой номер, которым хотел поразить "Холостячку".

Андрей Шатырко поражал публику фокусами. Наконец он подарил Мишиной ее любимые духи.

поражал публику фокусами. Наконец он подарил Мишиной ее любимые духи. Алексей записал для Ксении рэп, что очень поразило девушку.

записал для Ксении рэп, что очень поразило девушку. Илья поражал "Холостячку" песней под аккомпанемент Андрея Шатырко.

поражал "Холостячку" песней под аккомпанемент Андрея Шатырко. Евгений и Игорь также решили посвятить Мишиной композиции, что растрогало девушку.

и также решили посвятить Мишиной композиции, что растрогало девушку. Андрей Рыбак демонстрировал свое чувство юмора.

демонстрировал свое чувство юмора. Константин решил показать свой талант фотографа и показал несколько эффектных кадров, которые сделал во время вечера.

решил показать свой талант фотографа и показал несколько эффектных кадров, которые сделал во время вечера. Назар подготовил "Холостячке" ее портрет.

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После прекрасного вечера Ксения вручила подарок Александру – теперь он имеет возможность пригласить ее на индивидуальное свидание тогда, когда пожелает.

Церемония роз

Перед вручением роз Ксения пообщалась со своим другом Евгением Котом, который имел возможность побыть в компании ребят и узнать больше о них. Она прислушивается к мнению Евгения и учла его, когда делала важный выбор. В частности, решила наедине пообщаться с Евгением Ковтуненко.

Друг Ксении заподозрил мужчину в неискренности, поэтому "Холостячка" решила поговорить с участником на эту тему, однако даже после разговора у нее остались определенные сомнения. А вот после этого разговора ее удивил Алексей, который приготовил подарок. Мужчина сделал презент в виде босоножек, что приятно поразило "Холостячку".

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Церемонию роз Ксения начала с Константина. Она не почувствовала, что он заинтересован в развитии их отношений, поэтому решила попрощаться с мужчиной. А вот Илью она смотивировала раскрываться дальше, вручив желаемую бутоньерку. На следующей неделе за сердце "Холостячки" продолжит бороться и Андрей Рыбак. Желанную трояндоку получил Игорь, который уже обдумывает идею для индивидуального свидания. После разговора с другом и самым Евгением, Ксения доверилась мужчине и дала ему шанс для того, чтобы показать ей, что она не ошиблась. На следующей неделе "Холостячка" продолжит строить романтическую историю с Назаром, который получил последнюю розу. Сергей остался без бутоньерки. Ксения отметила, что за время его участия в проекте она так и не поняла, какой он в отношениях, поэтому она не видит будущего с ним.