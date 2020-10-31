Сегодня, 30 октября, состоялся 2 выпуск романтического реалити-шоу "Холостячка". Главная героиня проекта – актриса Ксения Мишина, отправилась на первые свидания с участниками. Как мужчины поражали желанную девушку и кто получил шанс на покорение ее сердца – читайте дальше.

Во втором выпуске первого сезона шоу "Холостячка" мужчины начали борьбу за главную девушку проекта.

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Заселение в дом и первая ссора на проекте

После первой церемонии роз 11 мужчин, которые будут бороться за сердце Ксении Мишиной, поселились в дом, где будут проживать в течение участия в проекте. Однако один из участников – Владимир Оксамитный, заселился на следующий день, поскольку он фотограф и еще задолго до начала проекта имел запланированную фотосессию.

Ведущий реалити-шоу Григорий Решетник предложил участникам придумать интересные идеи для романтических свиданий. Каждый из мужчин должен был придумать концепцию встречи с "Холостячкой", а сама Ксения выбирала самые яркие презентации свиданий, однако не знала, кто является их автором. Она хотела увидеть романтику и почувствовать себя максимально женственной.

После того, как Владимир заселился в дом, среди мужчин начался конфликт. Сразу видно, что среди участников есть нешуточная конкуренция. В результате Артем сорвался и ударил Сергея. Григорий Решетник обратился к участникам и отметил, что этот проект для того, чтобы завоевать сердце "Холостячки", а не место, где можно показывать мужскую силу.

Позже Артем поговорил с Сергеем, ведь был расстроен из-за своего поступка. Он извинился и признался, что сожалеет о том, что сделал. Мужчины поехали в больницу, чтобы проверить, не произошло ли ничего страшного с Сергеем, ведь после удара он сильно ударился головой о стену.

Свидание с Андреем Рыбаком

Андрей подготовил для Ксении свидание в стиле романтического фильма "50 оттенков серого". Они встретились на вертолетной площадке и отправились в маленькое путешествие над Киевом. "Холостячка" призналась, что это для нее некоторое психологическое испытание, поскольку она боится летать. Для того, чтобы успокоить девушку, Андрей взял ее за руку.

Те приятные ощущения того, что он рядом и вообще удивление от него, как от мужчины, его поступка, закрыли этот страх. Это было невероятно красиво, интересно и необычно,

– поделилась Ксения.

После посадки Ксения решила поговорить с Андреем по поводу первой вечеринки, когда он вместе с Александром помешали ее общению с Ильей. Она отметила, что для нее это было проявление неуважения. Андрей признался, что тогда чувствовал себя растерянно и не знал, как себя вести. Он извинился и сказал, что не хотел обидеть Ксению.

После этого состоялся романтический ужин, который также сильно поразил главную "холостячку" страны. Андрей поделился с Ксенией, что он не всегда находил силы вот так поговорить с девушкой, как говорил с ней. Рыбак рассказал о своих прошлых отношениях, которые длились в течение пяти лет. Он поделился, что ему не хватало смелости что-то сказать, а когда решился, было уже поздно. Для Ксении эти отношения не ясны. Также Андрей рассекретил, что его бывшую девушку зовут Ольга Виноградова и она участвовала в прошлом сезоне "Холостяка". Мишина заподозрила Андрея в мести Ольге, однако надеется, что между ними все-таки уже ничего нет и Андрей честен с ней.

Андрей признался Ксении, что она нравится ему. Он предложил "Холостячке" заключить договор: если он усомнится во взаимности с ее стороны, он подойдет к ней и прямо спросит об этом, а она даст честный ответ. Мишина поделилась, что у него есть все шансы на построение совместных отношений, ведь ей очень нравится проводить с ним время.

После ужина Андрей пригласил Ксению в бассейн. Он стал на одно колено, вытащил коробочку с ювелирным украшением. "Холостячка" подумала, что мужчина достал кольцо, но он сумел ее еще больше удивить. Андрей сказал фразу "Весь мир к твоим ногам и эти ноги должны быть красивыми". После этого он подарил Мишиной лаконичный браслет на ногу, который очень понравился героине.

Финалом свидания стало плавание в бассейне и душевный разговор возле него. Это был довольно интимный момент и Ксения заметила, если мужчина не стесняется пригласить на первом свидании в бассейн, это говорит о его смелости.

Я бы не плавала с мужчиной в бассейне, если бы он мне не нравился,

– отметила "Холостячка".

Бутоньерку с розой во время свидания Андрей не получил. Ксения попросила его подумать, действительно ли он готов пройти этот путь в реалити-шоу. Они поговорят еще об этом на церемонии роз.



Свидание Ксении и Андрея / Фото stb.ua

Свидание с Евгением Ковтуненко

Евгений пригласил "Холостячку" на гастрономическое свидание. Он умеет и любит готовить, поэтому решил показать свои сильные стороны. Мужчина приготовил все необходимые ингредиенты и предложил собственноручно приготовить пасту. Во время процесса они много смеялись, помогали друг другу. Ксения заметила, что приготовление ужина – это забота о женщине. Она расслабилась и доверилась Евгению.

Позже Мишина решила поговорить с Евгением об их знакомстве, в частности, о моменте, когда он представил себя, как "юрист на миллиард". Она подробнее расспросила мужчину о его работе и после разговора сделала вывод, что Евгению действительно есть чем гордиться и он многого достиг в жизни. Также был разговор об отношениях. Ковтуненко поделился, что если он принял какое-то решение, то уже нельзя ничего вернуть назад, поэтому романтическая история с бывшей девушкой завершена раз и навсегда. После этого диалога участники продолжили готовить пасту. Тогда Евгений нежно обнимал Ксению, помогая делать блюдо, однако не позволял себе чего-то большего. Ксения почувствовала заботу, интерес и захотела личной беседы.

Евгений признался, что много времени он уделил духовному развитию. После ДТП он переосмыслил свою жизнь. Отдал часть денег монаху для того, чтобы он раздал их тем, кому они действительно необходимы. "Холостячку" поразило это признание и она заметила, что оно близко для нее.

Далее Евгений и Ксения отправились на романтический ужин на крыше многоэтажки с видом на ночной Киев. "Холостячка" с восторгом рассматривала любимый город и была невероятно счастлива от такой романтики. Конечно, не обошлось без лакомства пастой, которую они вместе готовили.

Ксения спросила Евгения, как он относится к тому, что у нее есть ребенок. Он честно ответил, что не знает, как это – встречаться с девушкой, у которой есть ребенок, но готов попробовать. Во время ужина мужчина пытался всячески проявлять внимание и заботу "Холостячке". Финалом этого гастрономического путешествия стал вкусный десерт.

В конце свидания Ксения подарила Евгению розочку и продолжит с ним общение на следующей неделе.

Похищение "Холостячки" и отмененное свидание с Игорем

В презентации своего свидания Игорь написал Ксении: "Это будет лучшее свидание в твоей жизни". "Холостячка" поделилась, что выбрала именно это описание, поскольку ей очень интересно, как участник представляет эту встречу. Мужчина решил поехать с Мишиной на два дня в древний Львов.

Однако все сложилось совсем неожиданно для Игоря. По дороге на вокзал Ксению "похитил" Назар. Он забрал ее из автомобиля и они поехали кататься на байке. Парень обожает мотоцикл, поэтому решил подарить "Холостячке" острые ощущения, чтобы она запомнила это. Также во время поездки было много тактильных моментов, которые нравились обоим.

В то время, как Ксения и Назар ездили на байке, на вокзале главную героиню ждал Игорь. В результате свидание отменилось, ведь "Холостячка" так и не приехала.

"Холостячка" вместе с "похитителем" решила прыгнуть с моста. Они вдвоем впервые решились на такое ​​экстремальное развлечение. Мишина призналась, что рядом с Назаром чувствовала поддержку, поэтому мнение о прыжке было не таким страшным. Они закрыли глаза и все-таки прыгнули. Ксении очень понравились пережитые эмоции, которые запомнятся на всю жизнь.

Игорь вернулся в дом и рассказал другим участникам о том, что произошло. Никто не понимал, что произошло. Сначала, мужчины пытались поразить конкурента, однако впоследствии выразили свою поддержку, ведь поняли, что ему очень неприятно из-за этой ситуации.

А вот Назар после смелого прыжка повез Мишину в торговый центр. Там он организовал знакомство со своим сыном Платоном. Также на встрече присутствовала мама Платона, что стало неожиданностью для мужчины и Ксении. Бывшая жена Назара решила убедиться, в какой компании будет ее сын. "Холостячка" поняла женщину и отнеслась к этой ситуации с пониманием. Все трое они отправились на батуты. Такое развлечение было очень веселым и понравилось Платону. Он с радостью прыгал с Ксенией и наслаждался приятным времяпрепровождением.

Однако Ксению удивило, когда Платон назвал Назара не папой, а по имени. После развлечения в них состоялась душевная беседа, а затем все отправились на американские горки. Назар настаивал на том, чтобы его сын сел вместе с Ксенией, однако ей этот момент выдался не очень понятным. После катания на горках они пошли в кафе, где лакомились мороженым. Платон попросил у папы заказать пиццу, однако тот не захотел ее заказывать, пообещал, что это будет в следующий раз. Этого "Холостячка" также не поняла и сказала, что если бы ее сын попросил пиццу, то она обязательно заказала ее.

В конце свидания Назар признался Ксении, что он похитил ее. Он заявил, что не собирается делить "Холостячку" с другими мужчинами и будет бороться за нее. После такого экстремального дня и особого знакомства Мишина вручила участнику бутоньерку, а значит мы увидим его на проекте на следующей неделе.

Встреча Ксении со всеми участниками

"Холостячка" встретилась со всеми участниками и именно тогда решила поговорить с Игорем о ситуации, сложившейся с их свиданием. Она попросила Игоря рассказать о том, что произошло и какое свидание он планировал.

После этого разговора на всех мужчин ждало испытание, во время которого они должны были пройти через препятствия и сохранить целым манекен с изображением "Холостячки". Участники самостоятельно должны были поделиться на две команды, в которых позже определят победителя, который в результате получит розу от Мишиной.

Испытание первой команды

Впереди был Артем, который показывал отличную спортивную форму и стремился победить. Во время соревнования Ксения пыталась поддержать конкурсантов, волновалась за них. Победителем в первой команде стал Артем, а Владимир преодолел все препятствия последним.

Испытания второй команды

Участники, которые были в составе второй команды, не очень спешили быстро выполнять все задания. Эти соревнования давались им сложнее, чем другим конкурсантам. Сергей лидировал в этой игре, однако у мужчин была своя тактика. Они попросили Ксению, чтобы она самостоятельно выбрала победителя, однако она не захотела выбирать и это пришлось сделать участникам. Поскольку Сергей первым пришел к предпоследнему препятствию, то он и должен победить.

Соревнования между Артемом и Сергеем

В финале оказались Артем и Сергей. Сначала, побеждал Артем, однако в последний момент Сергей вырвался и ему удалось первым добежать до Ксении и получить шанс на индивидуальную беседу. Во время диалога он рассказал, что таким образом мужчины решили показать, что можно достигать своих целей, не подставляя друг друга. Участник получил желаемую и заслуженную бутоньерку от "Холостячки" и был невероятно счастлив.

Общение Александра и Ксении

Они поговорили о первой церемонии роз, а также о прошлых отношениях Александра. Он рассказал, что дважды был женат, а также рассекретил, что имеет 12-летнюю дочь. Мужчина поделился, что дочь знает о его участии в проектах и ​​Ксении это очень понравилось, ведь это означает, что он с ней близко общается. Александр очень волновался, он стеснялся во время разговора, смущался, потому что чувствует большую симпатию к "Холостячке".

Индивидуальные общения

Перед тем, как начать церемонию роз, Ксения решила поговорить с Артемом и Сергеем относительно драки, которая произошла между ними. Мужчины не хотели разговаривать на эту тему, потому пообещали "Холостячке", что больше такой ситуации на проекте не будет.

Позже Ксения пригласила на общение Илью. Во время знакомства она пообещала мужчине нарисовать картину и они сделали это вместе сейчас. В результате на полотне "Холостячка" увидела себя с сыном. Илья рассказал, что имеет приемного сына. С его мамой он разошелся, а с сыном не смог прекратить общение.

Впервые за два выпуска Ксения пригласила на общение Константина. Он рассказал о своем увлечении фотографией. Также участник поделился, что он обожает детей и эта любовь взаимна. Однако Ксению удивило то, что у претендента на ее сердце не было вопросов к ней.

Церемония роз

Первую бутоньерку на церемонии роз во 2 выпуске получил Игорь. "Холостячка" захотела все-таки пойти на свидание с мужчиной, поскольку на этой неделе они не смогли встретиться. Следующая желанная розочка попалась Алексею. Ксения отметила, что она готова подождать продолжения душевного разговора, который произошел после знакомства, еще неделю. Мишина стремится попробовать построить романтические отношения и с Ильей, подарок которого ее очень впечатлил.

Продолжает бороться за сердце главной "Холостячки" страны и Андрей Шатырко. Следующем Ксения Мишина вручила бутоньерку Константину. А вот Владимир упустил свой шанс и не получил розу. "Холостячка" простила драку Артему, отметив, что каждый имеет право на ошибку, но только одну. Поэтому мужчина получил свою розу.

Последняя бутоньерка во 2 выпуске досталась Александру. Ксения отметила, что ей понравилось второе общение, поэтому она с удовольствием его продолжит.