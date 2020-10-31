Сьогодні, 30 жовтня, відбувся 2 випуск романтичного реаліті-шоу "Холостячка". Головна героїня проєкту – акторка Ксенія Мішина відправилася на перші побачення з учасниками. Як чоловіки вражали омріяну дівчину та хто отримав шанс на підкорення її серця – читайте далі.

У другому випуску першого сезону шоу "Холостячка" чоловіки розпочали боротьбу за головну дівчину проєкту.

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Заселення в будинок і перша бійка на проєкті

Після першої церемонії троянд 11 чоловіків, які боротимуться за серце Ксенії Мішиної, поселилися у будинок, де проживатимуть протягом участі у проєкті. Проте один із учасників – Володимир заселився наступного дня, оскільки він фотограф і ще задовго до початку проєкту мав заплановану фотосесію.

Ведучий реаліті-шоу Григорій Решетник запропонував учасникам придумати цікаві ідеї для романтичних побачень. Кожен із чоловіків мав придумати концепцію зустрічі з "Холостячкою", а сама Ксенія обирала найяскравіші презентації побачень, проте не знала, хто є їх автором. Вона прагнула побачити романтику та відчувати себе максимально жіночною.

Після того, як Володимир заселився у будинок, серед чоловіків розпочався конфлікт. Одразу видно, що серед учасників є неабияка конкуренція. У результаті Артем зірвався та вдарив Сергія. Григорій Решетник звернувся до учасників і наголосив на тому, що цей проєкт для того, щоб завоювати серце "Холостячки", а не місце, де можна показувати чоловічу силу.

Пізніше Артем поговорив із Сергієм, адже був засмучений через свій вчинок. Він вибачився та зізнався, що шкодує про те, що зробив. Чоловіки поїхали в лікарню, щоб перевірити, чи нічого страшного не сталося з Сергієм, адже після удару він сильно вдарився головою об стіну.

Побачення з Андрієм Рибаком

Андрій підготував для Ксенії побачення у стилі романтичного фільму "50 відтінків сірого". Вони зустрілися на вертолітному майданчику і відправилися у маленьку мандрівку над Києвом. "Холостячка" зізналася, що це для неї деяке психологічне випробування, оскільки вона боїться літати. Для того, щоб заспокоїти дівчину, Андрій взяв її за руку.

Ті приємні відчуття того, що він поряд і взагалі здивування від нього, як від чоловіка, його вчинку, закрили цей страх. Це було неймовірно красиво, цікаво та незвичайно,

– поділилася Ксенія.

Після посадки Ксенія вирішила поговорити з Андрієм з приводу першої вечірки, коли він разом з Олександром завадили її спілкуванню з Іллею. Вона зауважила, що для неї це був прояв неповаги. Андрій зізнався, що тоді почувався розгублено і не знав, як поводитися. Він вибачився і зазначив, що не хотів образити Ксенію.

Після цього відбулася романтична вечеря, яка також неабияк вразила головну "Холостячку" країни. Андрій поділився з Ксенією, що він не завжди знаходив сили ось так поговорити з дівчиною, як говорив з нею. Рибак розповів про свої минулі стосунки, які тривали протягом п'яти років. Він поділився, що йому не вистачало сміливості щось сказати, а коли наважився, було вже пізно. Для Ксенії ці стосунки не зрозумілі. Також Андрій розсекретив, що його колишню дівчину звуть Ольга Виноградова і вона брала участь у минулому сезоні "Холостяка". Мішина запідозрила Андрія в помсті Ользі, проте сподівається, що між ними все-таки вже нічого немає і Андрій чесний з нею.

Андрій зізнався Ксенії, що вона подобається йому. Він запропонував "Холостячці" укласти договір: якщо він засумнівається у взаємності з її боку, він підійде до неї і прямо спитає про це, а вона дасть чесну відповідь. Мішина поділилася, що у нього є всі шанси на побудову спільних стосунків, адже їй дуже подобається проводити з ним час.

Після вечері Андрій запросив Ксенію до басейну. Він став на одне коліно, витягнув коробочку з ювелірною прикрасою. "Холостячка" подумала, що чоловік має каблучку, але він зумів її ще більше здивувати. Андрій сказав фразу "Весь світ до твоїх ніг і ці ноги мають бути красивими". Після цього він подарував Мішиній лаконічний браслет на ногу, що дуже сподобалося героїні.

Фіналом побачення стало плавання в басейні та душевна розмова біля нього. Це був досить інтимний момент і Ксенія зауважила, якщо чоловік не соромиться запросити на першому побаченні в басейн, це говорить про його сміливість.

Я б не плавала з чоловіком в басейні, якщо б він мені не подобався,

– наголосила "Холостячка".

Бутоньєрку з трояндою під час побачення Андрій не отримав. Ксенія попросила його подумати, чи справді він готовий пройти цей шлях у реаліті-шоу. Вони поговорять ще про це на церемонії троянд.



Побачення Ксенії та Андрія / Фото stb.ua

Побачення з Євгенієм

Євгеній запросив "Холостячку" на гастрономічне побачення. Він вміє та обожнює готувати, тому вирішив показати свої сильні сторони. Чоловік приготував усі необхідні інгредієнти і запропонував власноруч приготувати пасту. Під час процесу вони багато сміялися, допомагали один одного. Ксенія зауважила, що приготування вечері – це турбота про жінку. Вона розслабилася і довірилася Євгенію.

Пізніше Мішина вирішила поговорити з Євгенієм про їхнє знайомство, зокрема, про момент, коли він презентував себе, як "юрист на мільярд". Вона детальніше розпитала чоловіка про його роботу і після розмови зробила висновок, що Євгенію справді є чим пишатися і він багато досягнув в житті. Також була розмова про стосунки. Учасник поділився, що якщо він прийняв якесь рішення, то вже не можна нічого повернути назад, тому романтична історія з колишньою дівчиною завершена раз і назавжди. Після цього діалогу учасники продовжили готувати пасту. Тоді Євгеній ніжно обіймав Ксенію, допомагаючи робити страву, проте не дозволяв собі чогось більшого. Ксенія відчула турботу, цікавість і захотіла особистої розмови.

Євгеній зізнався, що багато часу він приділив духовному розвитку. Після дорожньо-транспортної пригоди він переосмислив своє життя. Віддав частину грошей монаху для того, щоб він роздав їх тим, кому вони справді необхідні. "Холостячку" вразило це зізнання і вона зауважила, що воно близьке для неї.

Далі Євгеній і Ксенія відправилися на романтичну вечерю на даху багатоповерхівки з виглядом на нічний Київ. "Холостячка" з захопленням розглядала улюблене місто і була неймовірно щаслива від такої романтики. Звісно, що не обійшлося без ласування пастою, яку вони разом готували.

Ксенія запитала Євгенія, як він ставиться до того, що в неї є дитина. Він чесно відповів, що не знає, як це – зустрічатися з дівчиною, у якої є дитина, проте готовий спробувати. Під час вечері чоловік намагався всіляко проявляти увагу та турботу "Холостячці". Фіналом цієї гастрономічної мандрівки став смачний десерт.

Вкінці побачення Ксенія подарувала Євгенію трояндочку і продовжить з ним спілкування вже наступного тижня.

Викрадення "Холостячки" та скасоване побачення з Ігорем

У презентації свого побачення Ігор написав Ксенії: "Це буде найкраще побачення в твоєму житті". "Холостячка" поділилася, що обрала саме цей опис, оскільки їй дуже цікаво, як учасник уявляє цю зустріч. Чоловік вирішив поїхати з Мішиною на два дні до стародавнього Львова.

Проте все склалося зовсім неочікувано для Ігоря. Дорогою на вокзал Ксенію "викрав" Назар. Він забрав її з автомобіля і вони поїхали кататися на байку. Хлопець обожнює мотоцикл, тому вирішив подарувати "Холостячці" гострі відчуття, щоб вона запам'ятала це. Також під час поїздки було багато тактильних моментів, що подобалися обидвом.

В той час, як Ксенія і Назар їздили на байку, на вокзалі головну героїню чекав Ігор. В результаті побачення скасувалося, адже "Холостячка" так і не приїхала.

"Холостячка" разом із "викрадачем" вирішила стрибнути з моста. Вони вдвох вперше наважилися на таку екстремальну розвагу. Мішина зізналася, що поруч із Назаром відчувала підтримку, тому думка про стрибок була не такою страшною. Вони закрили очі і все-таки стрибнули. Ксенії дуже сподобалися пережиті емоції, які запам'ятаються на все життя.

Ігор повернувся в будинок і розповів іншим учасникам про те, що сталося. Спершу, чоловіки намагалися вразити конкурента, проте згодом висловили свою підтримку, адже зрозуміли, що йому дуже неприємно через цю ситуацію.

А от Назар після сміливого стрибка повіз Мішину в торговий центр. Там він організував знайомство зі своїм сином Платоном. Також на зустрічі була присутня мама Платона, що стало несподіванкою для чоловіка і Ксенії. Колишня дружина Назара вирішила переконатися, у якій компанії буде її син. "Холостячка" зрозуміла жінку і поставилася до цієї ситуації спокійно. Після цього мама залишила Платона і він разом із татом відправився на батути. Така розвага була дуже веселою та сподобалася Платону. Він з радістю стрибав з Ксенією і насолоджувався приємним проведенням часу.

Проте Ксенію здивувало, коли Платон назвав Назара не татом, а за ім'ям. Після розваги в них відбулася душевна розмова, а потім усі відправилися на американські гірки. Назар наполягав на тому, щоб його син сів разом із Ксенією, проте їй цей момент видався не дуже зрозумілим. Після катання на гірках вони пішли в кафе, де смакували морозивом. Платон попросив у тата замовити піцу, проте той не зробив цього, а пообіцяв, що це буде наступного разу. Цього "Холостячка" також не зрозуміла і зауважила, що якби її син попросив піцу, то вона б обов'язково замовила її.

Вкінці побачення Назар зізнався Ксенії, що він викрав її. Він заявив, що не збирається ділити "Холостячку" з іншими чоловіками та буде боротися за неї. Після такого екстремального дня та особливого знайомства Мішина вручила учаснику бутоньєрку і таким чином, ми побачимо його на проєкті наступного тижня.

Зустріч Ксенії зі всіма учасниками

"Холостячка" зустрілася зі всіма учасниками і саме тоді вирішила поговорити з Ігорем про ситуацію, яка склалася з їхнім побаченням. Вона попросила Ігоря розповісти про те, що сталося і яке побачення він планував.

Після цієї розмови на усіх чоловіків чекало випробування, під час якого вони мали пройти через перешкоди і зберегти цілим манекен із зображенням "Холостячки". Учасники самостійно мали поділитися на дві команди, у яких пізніше визначать переможця, який в результаті отримає троянду від Мішиної.

Випробування першої команди

Попереду був Артем, який показував відмінну спортивну форму і прагнув перемогти. Під час змагання Ксенія намагалася підтримати конкурсантів, хвилювалася за них. Переможцем у першій команді став Артем, а Володимир подолав всі перешкоди останнім.

Випробування другої команди

Учасники, які були у складі другої команди не дуже поспішали швидко виконувати усі завдання. Ці змагання давалися їм складніше, аніж іншим конкурсантам. Сергій лідирував у цій грі, проте у чоловіків була своя тактика. Вони попросили Ксенію, щоб вона самостійно вибрала переможця, але вона не захотіла обирати і це довелося зробити учасникам. Оскільки Сергій першим прийшов до передостанньої перешкоди, то він здобув перемогу.

Змагання між Артемом та Сергієм

У фіналі опинилися Артем і Сергій. Спершу, перемагав Артем, проте в останній момент Сергій вирвався і йому вдалося першим добігти до Ксенії та отримати шанс на індивідуальну розмову. Під час діалогу він розповів, що таким чином чоловіки вирішили показати, що можна досягати своїх цілей, не підставляючи один одного. Учасник отримав бажану та заслужену бутоньєрку від "Холостячки" і був неймовірно щасливий.

Спілкування Олександра та Ксенії

Вони поговорили про першу церемонію троянд, а також про минулі стосунки Олександра. Він розповів, що двічі був одруженим, а також розсекретив, що має 12-річну доньку. Чоловік поділився, що донька знає про його участь у проєкті і Ксенії це дуже сподобалося, адже це означає, що він з нею близько спілкується. Олександр дуже хвилювався, він соромився під час розмови, ніяковів, бо відчуває неабияку симпатію до "Холостячки".

Індивідуальні спілкування

Перед тим, як розпочати церемонію троянд, Ксенія вирішила поговорити з Артемом і Сергієм щодо бійки, яка відбулася між ними. Чоловіки не бажали розмовляти на цю тему, тому пообіцяли "Холостячці", що більше такої ситуації на проєкті не буде.

Пізніше Ксенія запросила на спілкування Іллю. Під час знайомства вона пообіцяла чоловікові намалювати картину і вони зробили це разом зараз. У результаті на полотні "Холостячка" побачила себе з сином. Ілля розповів, що має прийомного сина. З його мамою він розійшовся, а з сином не зміг припинити спілкування.

Вперше за два випуски Ксенія запросила на спілкування Костянтина. Він розповів про своє захоплення фотографією. Також учасник поділився, що він обожнює дітей і ця любов взаємна. Проте Ксенію здивувало те, що в претендента на її серце не було запитань до неї.

Церемонія троянд

Першу бутоньєрку на церемонії троянд у 2 випуску отримав Ігор. "Холостячка" захотіла все-таки піти на побачення з чоловіком, оскільки цього тижня вони не змогли зустрітися. Наступна омріяна трояндочка потрапила до Олексія. Ксенія зазначила, що вона готова почекати продовження душевної розмови, яка відбулася після знайомства, ще тиждень. Мішина прагне спробувати побудувати романтичні стосунки і з Іллею, подарунок якого її дуже вразив.

Продовжує боротися за серце головної "Холостячки" країни і Андрій Шатирко. Наступному Ксенія Мішина вручила бутоньєрку Костянтину. А ось Володимир втратив свій шанс і не отримав троянду. "Холостячка" пробачила бійку Артему, зазначивши, що кожен має право на помилку, проте лише одну. Тому чоловік отримав свою троянду.

Остання бутоньєрка у 2 випуску дісталася Олександру. Ксенія зазначила, що їй сподобалася друга розмова, тому вона з задоволенням продовжить спілкування.

Відео 2 випуску з'явиться тут незабаром.