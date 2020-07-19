Відома українська співачка TAYANNA приголомшила відвертим зізнанням. Вона розповіла, що ходить вдома оголеною разом із 6-річним сином. Зірка переконана, що хлопчики до 7-8 років мають бачити оголене тіло, щоб потім у них не було психологічної травми.

Цікавими подробицями з особистого життя TAYANNA (справжнє ім'я – Тетяна Решетняк) поділилася під час інтерв'ю з Інною Мартинчук. Знаменитість розповіла, як привчає сина Даніеля бачити оголене тіло для того, щоб потім у нього не було шоку.

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Зіркова матуся вважає, що якщо дитині забороняти дивитися на голих жінок, то потім вона стане збоченою. За словами артистки, нащадкам потрібно з дитинства прививати секс-культуру, розповідати про чоловіче та жіноче тіло.

Ми спимо голі, він звик бачити голе тіло. Я можу голою пройти зранку до ванної почистити зуби. Ми з кумою беремо його до бані, в нього немає якогось ненормального відношення, тому що він вже все знає, все бачив,

– поділилася Решетняк.

Тетяна додала, що ніколи не казала синові: "Не ходи голий, одягнися!". На її думку, тоді він думав би, що некрасивий, тому має ховати власне тіло. Виконавиця наголосила, що у нашій культурі голе тіло під анафемою. Це пережитки радянських часів. Багатьом огидно від того, що бачать оголену людину. Раніше великі митці, серед яких і всесвітньо відомі Мікеланджело та Рафаель, малювали голі тіла.

Ми прийшли в цей світ голими. В ході еволюції придумали одяг, щоб ми не мерзли, а зараз це інструмент для самовираження,

– зазначила Тетяна.