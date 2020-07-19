Известная украинская певица TAYANNA ошеломила откровенным признанием. Она рассказала, что ходит дома обнаженной вместе с 6-летним сыном. Звезда убеждена, что мальчики до 7-8 лет должны видеть обнаженное тело, чтобы потом у них не было психологической травмы.

Интересными подробностями из личной жизни TAYANNA (настоящее имя – Татьяна Решетняк) поделилась во время интервью с Инной Мартынчук. Знаменитость рассказала, как приучает сына Даниэля видеть обнаженное тело для того, чтобы потом у него не было шока.

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Звездная мама считает, что если ребенку запрещать смотреть на голых женщин, то потом он станет извращенным. По словам артистки, потомкам нужно с детства прививать секс-культуру, рассказывать о мужском и женском теле.

Мы спим голые, он привык видеть голое тело. Я могу голой пройти утром в ванную почистить зубы. Мы с кумой берем его в баню, у него нет какого-то ненормального отношения, потому что он уже все знает, все видел,

– поделилась Решетняк.

Татьяна добавила, что никогда не говорила сыну: "Не ходи голый, оденься!". По ее мнению, тогда он думал бы, что некрасивый, поэтому должен прятать собственное тело. Исполнительница подчеркнула, что в нашей культуре голое тело под анафемой. Это пережитки советских времен. Многим противно от того, что они видят голого человека. Ранее крупные художники, среди которых и всемирно известные Микеланджело и Рафаэль, рисовали голые тела.

Мы пришли в этот мир голыми. В ходе эволюции придумали одежду, чтобы мы не мерзли, а сейчас это инструмент для самовыражения,

– отметила Татьяна.