Американська зірка реаліті-шоу "Сімейство Кардашян" щоразу вражає мережу звабливими фото. Цього разу новий літній знімок не на жарт розбурхав мережу.

Пікантний кадр 36-річна Хлої опублікувала на інстаграм-сторінці. На ньому жінка позує в чорному роздільному купальнику, де бюстгальтер – підкреслює її груди, а V-подібна форма трусиків додає стрункості ногам та животу. Її образ доповнював золотий ланцюжок на талії, браслети на руках і акуратні сережки. Щодо волосся, то у неї було мокре укладання, а в макіяжі візажисти зробили акцент на очах.

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Сексуальна Хлої Кардашян / Instagram / @khloekardashian

Лише за першу годину знімок вподобало більше мільйона підписників, серед яких відомі зірки шоу-бізнесу. Пишнотіла модель Ешлі Грем, модель Емілі Ратажковскі, сестра Кім Кардашян та багато інших знаменитостей залишились у захваті від світлини.

Варто додати, що на знімку Хлої вирішила продемонструвати новий купальник бренду GOOD AMERICAN, співзасновником якого вона є. На сторінці модної марки з'явилось також інше фото зірки, де вона ефектно підтримує свої груди руками та розбурхує уяву підписників.



Хлої Кардашян в купальнику GOOD AMERICAN / Instagram / @goodamerican