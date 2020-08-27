Американська модель Белла Хадід після тривалого карантину активно повернулась до роботи. У новій зйомці для рекламної кампанії Burberry вона засвітила оголений "верх" та продемонструвала стильні образи.

23-річна зірка подіумів цього разу знялась у рекламі сумок The Pocket, які відрізняються від інших вмісткими передніми кишенями з клапаном на кнопках. Автором стильного фотосету став популярний фешн-дует нідерландських фотографів Інес і Вінуд (Inez & Vinoodh). А от самі зйомки відбувались під керівництвом креативного директора Burberry Ріккардо Тіші.

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На знімках спокуслива Белла приміряла декілька образів, позуючи разом з керамічними кішками у великих дерев'яних ящиках, які використовують для перевезення творів мистецтва. Фірмові пальто бренду, розкішне взуття та обтягуючі штани доповнювали декілька сумок Burberry.



Белла Хадід для Burberry / Фото Inez & Vinoodh



Белла Хадід для Burberry / Фото Inez & Vinoodh



Белла Хадід для Burberry / Фото Inez & Vinoodh

На одній світлині Беллі геть зовсім огололась, прикривши своє струнке тіло великою оранжевою сумкою з білими вставками.



Белла Хадід для Burberry / Фото Inez & Vinoodh