Американская модель Белла Хадид после длительного карантина активно вернулась к работе. В новой съемке для рекламной кампании Burberry она засветила обнаженный "верх" и продемонстрировала стильные образы.

23-летняя звезда подиумов в этот раз снялась в рекламе сумок The Pocket, которые отличаются от других вместительными передними карманами с клапаном на кнопках. Автором стильного фотосета стал популярный фэшн-дуэт нидерландских фотографов Инес и Винуд (Inez & Vinoodh). А вот сами съемки проходили под руководством креативного директора Burberry Риккардо Тиши.

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На снимках соблазнительная Белла примерила несколько образов, позируя вместе с керамическими кошками в больших деревянных ящиках, которые используют для перевозки произведений искусства. Фирменные пальто бренда, роскошная обувь и обтягивающие штаны дополняли несколько сумок Burberry.

Белла Хадид для Burberry / Фото Inez & Vinoodh

Белла Хадид для Burberry / Фото Inez & Vinoodh

Белла Хадид для Burberry / Фото Inez & Vinoodh

На одной фотографии Белла совсем уж оголилась, прикрыв свое стройное тело большой оранжевой сумкой с белыми вставками.

Белла Хадид для Burberry / Фото Inez & Vinoodh