Белла Хадид стала звездой рекламы Burberry: провокационные фото топлес
Американская модель Белла Хадид после длительного карантина активно вернулась к работе. В новой съемке для рекламной кампании Burberry она засветила обнаженный "верх" и продемонстрировала стильные образы.
23-летняя звезда подиумов в этот раз снялась в рекламе сумок The Pocket, которые отличаются от других вместительными передними карманами с клапаном на кнопках. Автором стильного фотосета стал популярный фэшн-дуэт нидерландских фотографов Инес и Винуд (Inez & Vinoodh). А вот сами съемки проходили под руководством креативного директора Burberry Риккардо Тиши.
К теме Джиджи Хадид очаровала фотосессией на последних месяцах беременности: невероятные кадры
На снимках соблазнительная Белла примерила несколько образов, позируя вместе с керамическими кошками в больших деревянных ящиках, которые используют для перевозки произведений искусства. Фирменные пальто бренда, роскошная обувь и обтягивающие штаны дополняли несколько сумок Burberry.
Белла Хадид для Burberry / Фото Inez & Vinoodh
Белла Хадид для Burberry / Фото Inez & Vinoodh
Белла Хадид для Burberry / Фото Inez & Vinoodh
Белла Хадид для Burberry / Фото Inez & Vinoodh