Американская звезда реалити-шоу "Семейство Кардашян" каждый раз поражает сеть обольстительными фото. На этот раз новый летний снимок не на шутку взбудоражил сеть.

Пикантный кадр 36-летняя Хлои опубликовала на инстаграм-странице. На нем женщина позирует в черном раздельном купальнике, где бюстгальтер подчеркивает ее грудь, а V-образная форма трусиков придает стройность ногам и животу. Ее образ дополняла золотая цепочка на талии, браслеты на руках и аккуратные серьги. Что касается волос, то у нее была мокрая укладка, а в макияже визажисты сделали акцент на глазах.

Горячо Белла Хадид стала звездой рекламы Burberry: провокационное фото топлес

Сексуальная Хлоя Кардашян / Instagram / @khloekardashian

Только за первый час снимок отметили лайком более миллиона подписчиков, среди которых известные звезды шоу-бизнеса. Пышнотелая модель Эшли Грэм, модель Эмили Ратаковски, сестра Ким Кардашян и многие другие знаменитости остались в восторге от фотографии.

Стоит добавить, что на снимке Хлои решила продемонстрировать новый купальник бренда GOOD AMERICAN, соучредителем которого она является. На странице модной марки появилось и другое фото звезды, где она эффектно поддерживает свои груди руками и будоражит воображение подписчиков.

Хлои Кардашян в купальнике GOOD AMERICAN / Instagram / @goodamerican