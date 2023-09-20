Можуть занедужати: 3 знакам зодіаку варто звернути увагу на своє здоров'я

Цього місяця одразу трьом знакам зодіаку необхідно звернути увагу на власне здоров'я. Не займайтеся самолікуванням, краще запишіться до лікаря.

Скорпіон, Близнюки та Стрілець, якщо вас щось турбує, не відкладайте похід до лікаря. Вам варто уважніше ставитися до самопочуття, пише 24 Канал.

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Стрілець

Останніми тижнями ваш настрій і самопочуття могли погіршитися. Зверніть увагу на це. Приділіть більше часу собі та здоров'ю. Земля не перестане обертатися, якщо ви хоч на трохи зупинитеся.

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Близнюки

Вам терміново потрібен відпочинок. Є ризик вигорання. Зосередьтеся на позитиві та спробуйте відкласти справи на потім.

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Скорпіон

Погода може бути оманливою. Тож, якщо не хочете захворіти, одягайтеся хоч трохи тепліше. Частіше звертайте увагу на самопочуття.

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