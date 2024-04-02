Так, у Водолія та Стрільця можливі проблеми зі здоров'ям. Не ігноруйте сигналів свого організму та за потреби зверніться до лікаря, пише LifeStyle 24.

До теми Ретроградний Меркурій: у кого зі знаків зодіаку скоро почнуться проблеми

Водолій

Уже цього тижня ви можете відчути погіршення самопочуття. Хронічні проблеми зі здоров'ям нагадають про себе. Перестаньте закривати на них очі. Краще зверніться за допомогою. До речі, візьміть відпустку.

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Стрілець

Будьте обережні під час ретроградного Меркурію. Самопочуття може різко погіршитися. Візьміть паузу від всіх і всього. Повірте, зараз це вам справді потрібно.

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