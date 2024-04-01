Під час ретроградного Меркурія у трьох знаків зодіаку почнуться проблеми. Зокрема, у Водолія, Лева та Риб, пише LifeStyle 24.

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Водолій

Загалом квітень буде для вас успішним. Втім, можуть вилізти проблеми, на які ви вже так давно намагаєтеся закривати очі.

Приділіть увагу тому, що вас турбує. Наважтеся нарешті змінити своє життя на краще. Цей ріст буде через біль. Однак, не здавайтеся. У вас все вийде.

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Лев

Під час ретроградного Меркурія у вас почнуться проблеми в особистому житті. Справитися буде нелегко. Втім, вам це під силу.

До речі, візьміть відпустку. Зараз це справді необхідно.

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Риби

У вас можливі проблеми. З'ясується, що кохана людина уже тривалий час зраджує.

Сприйняти гірку правду буде важко. Втім, як би це зараз не звучало, ось побачите, – усе на краще.

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