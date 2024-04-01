Лев, Козоріг і Риби, уже незабаром ваше життя може сильно змінитися. Попереду розлучення, пише Love 24.

До речі Названо 4 знаки зодіаку, яких у квітні чекає розлучення

Лев

Найближчими днями дізнаєтеся, що кохана людина ходить наліво. Ця правда буде дуже болісною. Переживіть складний період так, як вважаєте за потрібне. Ви не зобов'язані вислуховувати чужі поради.

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Козоріг

Ваші стосунки можуть бути приречені на крах. Раптово дізнаєтеся те, після чого більше не зможете бути разом. Це буде дуже непростий період. Однак, згодом усе наладиться.

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Риби

Квітень буде для вас успішним. Втім, не у коханні. Можливі серйозні проблеми в особистому житті.

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