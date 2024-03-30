Овен, Козоріг, Водолій і Близнюки. Саме цим знакам зодіаку найчастіше байдуже на почуття партнера, пише Love 24.

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Овен

Народжені під цим знаком зодіаку на перше місце ставлять власні потреби. Овни не завжди враховують бажання партнера. Можуть проявляти байдужість до його чи її почуттів.

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Близнюки

Представники цього знаку можуть швидко втомлюватися від рутини. Близнюки завжди хочуть чогось нового. При цьому можуть не зважати на почуття та потреби коханої людини.

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Водолій

Цим людям може бути важко виражати свої почуття та емоції. Водолії дуже цінують свою незалежність, нерідко фокусуватися на власних ідеях і проєктах, що може викликати в партнера відчуття байдужості.

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Козоріг

Представники цього знаку дуже амбіційні, цілеспрямовані та працьовиті. Вони прагнуть реалізувати себе. Тим часом стосунки можуть ставити на другий план чи ще далі.

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