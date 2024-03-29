Лев, Риби та Козоріг можуть розлучитися з партнерами вже до літа. Чому, пише Love 24.
До речі Уже до кінця березня ці 3 знаки зодіаку дізнаються про зраду
Риби
Ймовірно, останні місяці були для вашої пари не з легких. Почастішали конфлікти. Партнер чи партнерка знову й знову не розуміють. Ви віддаляєтеся одне від одного. Обговоріть усе спокійно. Є ризик розлучитися.
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Зверніть увагу До кінця весни 3 знакам зодіаку треба проявити ініціативу в стосунках
Лев
Цієї весни ваш шлюб тріщатиме по швах. Причина цьому – подружня зрада. Ви завжди були впевнені, що це неможливо. Втім, кохана людина пішла наліво.
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Козоріг
Зірки пророкують, що квітень для вас буде зовсім нелегким. Можливі серйозні проблеми, зокрема, в особистому житті. Дорога серцю людина зрадить.
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