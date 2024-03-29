Лев, Рыбы и Козерог могут расстаться с партнерами уже к лету. Почему, пишет Love 24.

Кстати Уже до конца марта эти 3 знака зодиака узнают об измене

Рыбы

Вероятно, последние месяцы были для вашей пары не из легких. Участились конфликты. Партнер или партнерша снова и снова не понимают. Вы отдаляетесь друг от друга. Обсудите все спокойно. Есть риск расстаться.

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Обратите внимание До конца весны 3 знакам зодиака нужно проявить инициативу в отношениях

Лев

Этой весной ваш брак будет трещать по швам. Причина этому – супружеская измена. Вы всегда были уверены, что это невозможно. Впрочем, любимый человек пошел налево.

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Интересно Названы 3 знака зодиака, которые до конца весны чаще всего будут ходить на свидания

Козерог

Звезды предсказывают, что апрель для вас будет совсем нелегким. Возможны серьезные проблемы, в частности, в личной жизни. Дорогой сердцу человек предаст.

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