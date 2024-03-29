Так, Овен, Стрелец и Весы, в ближайшие несколько месяцев стоит быть инициативными. Не бойтесь быть собой и проявлять настоящие чувства, пишет Love 24.

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Овен

Этой весной вам необходимо проявить инициативу в отношениях. Проявите свои чувства, будьте открыты и искренни. Пригласите дорогого сердцу человека на романтический ужин.

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Весы

Вам стоит взять инициативу в свои руки. Решитесь сказать и сделать то, о чем уже давно думаете.

Проведите время вместе с близким человеком, радуйте его, уделяйте внимание и проявляйте заботу.

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Стрелец

Этой весной важно проявить инициативу в отношениях. Предложите партнеру новые интересные развлечения и мероприятия.

Поддерживайте его идеи и планы, дарите положительные эмоции и мотивируйте. Будьте открыты для общения и взаимодействия, проявляйте свою любовь и заботу без лишних ограничений.

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