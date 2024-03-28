Так, Дева, Близнецы и Телец, любимый человек приготовит для вас нечто очень особенное. Будете на седьмом небе от счастья, пишет Love 24.
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Дева
Вас ждет очень приятный сюрприз. Об этом подарке давно думали, впрочем, даже не решались попросить. Впрочем, партнер или партнерша поняли все самостоятельно.
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Близнецы
Второй месяц весны будет для вас очень счастливым. Кстати, любимый человек готовит кое-что приятное. Будете в восторге.
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Телец
В апреле ваши дни будут полны радости и любви. Кстати, дорогой сердцу человек приготовит невероятный подарок.
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