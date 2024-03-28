Так, Діва, Близнюки та Телець, кохана людина приготує для вас дещо дуже особливе. Будете на сьомому небі від щастя, пише Love 24.
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Діва
На вас чекає дуже приємний сюрприз. Про цей подарунок давно думали, втім, навіть не наважувалися попросити. Втім, партнер чи партнерка зрозуміли все самостійно.
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Близнюки
Другий місяць весни буде для вас дуже щасливим. До речі, кохана людина готує дещо приємне. Будете в захваті.
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Телець
У квітні ваші дні будуть сповнені радості та кохання. До речі, дорога серцю людина приготує неймовірний подарунок.
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