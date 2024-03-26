Так, Лев і Стрілець, у вас можливі серйозні проблеми. Чорна смуга почнеться вже в перші дні квітня, пише LifeStyle 24.

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Лев

У квітні буквально все падатиме з рук. За що б не взялися, нічого хорошого не вийде. Окрім того, можливі серйозні зміни в особистому житті. Так, є ризик, що кохана людина вас зрадить.

Тримайте голову холодною, як би не було важко. Вам під силу подолати усі труднощі та випробування.

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Стрілець

Другий місяць весни буде для вас неймовірно складним. Стрільці, станеться те, про що ви й подумати не могли. Партнер піде наліво.

А далі – можливі проблеми на роботі й не тільки. Вам терміново потрібен відпочинок. І не бійтеся починати життя з чистого аркуша. Повірте, у вас все вийде.

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