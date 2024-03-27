Так, у Овна, Тельца, Близнецов и Дев впереди знакомства с неким особенным. Чего ждать уже во второй месяц весны, пишет LifeStyle 24.

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Овен

В апреле вас ждут интересные знакомства. Можете встретить человека, который повлияет на вашу жизнь. Взаимоотношения будут развиваться очень быстро.

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Телец

В следующем месяце встретите настоящую любовь. Все будет так, как всегда мечтали. Откройте свое сердце и наслаждайтесь.

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Близнецы

Апрель будет благоприятным для романтических знакомств. Можете встретить человека, который будет понимать даже без слов. Вместе будет очень легко и комфортно.

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Дева

Вас ждет интересное знакомство с человеком, что неожиданно придет в вашу жизнь и останется уже навсегда. Будьте собой и не избегайте возможностей найти нового друга или даже больше.

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