Близнюки, Раки та Стрільці, на вас чекають романтичні ранки, дні, вечори та ночі. Ця весна буде сповнена ніжності, пристрасті та кохання, пише Love 24.

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Близнюки

Попереду цікаве знайомство з дуже особливою людиною. Усе буде так легко та невимушено. На вас чекають побачення мрії.

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Рак

Зірки пророкують, що ця весна буде для Раків дуже теплою та романтичною. Ви будете часто ходити на побачення й насолоджуватися кожним моментом.

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Стрілець

Стрільці, зустрінете людину, яка готова на все, щоб зробити вас справді щасливими. Життя зміниться на краще. Про такі побачення ви навіть не мріяли.

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