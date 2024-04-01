Лев, Козерог и Рыбы, уже вскоре ваша жизнь может сильно измениться. Впереди развод, пишет Love 24.

Кстати Названы 4 знака зодиака, которых в апреле ждет развод

Лев

В ближайшие дни узнаете, что любимый человек ходит налево. Эта правда будет очень болезненной. Переживите сложный период так, как считаете нужным. Вы не обязаны выслушивать чужие советы.

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Козерог

Ваши отношения могут быть обречены на крах. Внезапно узнаете то, после чего больше не сможете быть вместе. Это будет очень непростой период. Однако, со временем все наладится.

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Рыбы

Апрель будет для вас успешным. Впрочем, не в любви. Возможны серьезные проблемы в личной жизни.

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