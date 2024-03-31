Чего ждать каждому из знаков зодиака во второй месяц весны, кто встретит любовь, а каким знакам не повезет, передает Love 24.

Кстати Кто предаст любимого человека этой весной: 3 знака зодиака

Овен

Вас ждет очень интересное знакомство. Есть риск не устоять перед соблазном и пойти налево.

Гороскоп для Овнов

Телец

В следующем месяце наконец встретите настоящую любовь. Все будет так, как вы всегда мечтали. Откройте свое сердце и наслаждайтесь.

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Близнецы

Неожиданно встретите человека, который поймет вас даже без слов. Впереди невероятные свидания, уют, нежность, страсть, тепло и главное – любовь.

Гороскоп для Близнецов

Рак

Апрель будет для вас очень успешным месяцем, впрочем, есть нюанс. Сможете значительно улучшить свое финансовое положение. В то же время возможны проблемы в личной жизни. Не гонитесь за любовью, когда наступит время, оно само придет.

Гороскоп для Раков

Лев

Уже в следующем месяце любимый человек разобьет вам сердце. Внезапно узнаете об измене.

Гороскоп для Львов

Дева

В апреле получите подарок мечты. Любимый человек сделает все, чтобы вы стали действительно счастливыми.

Гороскоп для Дев

Весы

Ваша любовь уже совсем близко. Не избегайте знакомств. Вот увидите: скоро личная жизнь наладится.

Гороскоп для Весов

Скорпион

Второй месяц весны будет очень интересным. Если вы в отношениях, есть риск предать любимого человека. Если в поиске, – будет немало свиданий. Впрочем, не гонитесь за любовью, ваше вас найдет, когда это действительно будет нужно.

Гороскоп для Скорпионов

Стрелец

Этой весной важно проявить инициативу в отношениях. Будьте открыты для общения и взаимодействия. Не бойтесь проявлять свои чувства.

Гороскоп для Стрельцов

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Козерог

Внезапно поступит новость, которая собьет с ног. Любимый человек уже длительное время изменяет. Позвольте себе пережить это именно так, как чувствуете.

Гороскоп для Козерогов

Водолей

Месяц будет полон любви и романтики. Судьба подготовила для вас кое-что интересное. Наслаждайтесь.

Гороскоп для Водолеев

Рыбы

Рыбы, ваши дела пойдут вверх. Впрочем, не все. Возможны проблемы в личной жизни. Дайте себе немного времени. Со временем все изменится.

Гороскоп для Рыб