Чего ждать каждому из знаков зодиака во второй месяц весны, кто встретит любовь, а каким знакам не повезет, передает Love 24.
Кстати Кто предаст любимого человека этой весной: 3 знака зодиака
Овен
Вас ждет очень интересное знакомство. Есть риск не устоять перед соблазном и пойти налево.
Гороскоп для Овнов
Телец
В следующем месяце наконец встретите настоящую любовь. Все будет так, как вы всегда мечтали. Откройте свое сердце и наслаждайтесь.
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Близнецы
Неожиданно встретите человека, который поймет вас даже без слов. Впереди невероятные свидания, уют, нежность, страсть, тепло и главное – любовь.
Гороскоп для Близнецов
Рак
Апрель будет для вас очень успешным месяцем, впрочем, есть нюанс. Сможете значительно улучшить свое финансовое положение. В то же время возможны проблемы в личной жизни. Не гонитесь за любовью, когда наступит время, оно само придет.
Гороскоп для Раков
Лев
Уже в следующем месяце любимый человек разобьет вам сердце. Внезапно узнаете об измене.
Гороскоп для Львов
Дева
В апреле получите подарок мечты. Любимый человек сделает все, чтобы вы стали действительно счастливыми.
Гороскоп для Дев
Весы
Ваша любовь уже совсем близко. Не избегайте знакомств. Вот увидите: скоро личная жизнь наладится.
Гороскоп для Весов
Скорпион
Второй месяц весны будет очень интересным. Если вы в отношениях, есть риск предать любимого человека. Если в поиске, – будет немало свиданий. Впрочем, не гонитесь за любовью, ваше вас найдет, когда это действительно будет нужно.
Гороскоп для Скорпионов
Стрелец
Этой весной важно проявить инициативу в отношениях. Будьте открыты для общения и взаимодействия. Не бойтесь проявлять свои чувства.
Гороскоп для Стрельцов
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Козерог
Внезапно поступит новость, которая собьет с ног. Любимый человек уже длительное время изменяет. Позвольте себе пережить это именно так, как чувствуете.
Гороскоп для Козерогов
Водолей
Месяц будет полон любви и романтики. Судьба подготовила для вас кое-что интересное. Наслаждайтесь.
Гороскоп для Водолеев
Рыбы
Рыбы, ваши дела пойдут вверх. Впрочем, не все. Возможны проблемы в личной жизни. Дайте себе немного времени. Со временем все изменится.
Гороскоп для Рыб