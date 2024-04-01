Лев, Козерог, Овен и Рыбы. именно эти знаки зодиака разойдутся с партнерами в апреле, пишет Love 24.
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Лев
Уже вскоре Львы узнают, что любимый человек изменяет. Смириться с этим не смогут. Поэтому впереди развод.
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Козерог
В этом месяце у Козерогов будут серьезные проблемы в личной жизни. Есть риск расстаться.
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Овен
В апреле Овны могут не устоять перед соблазном и изменить. Как следствие, потеряют любимого человека.
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Рыбы
Жизнь Рыб может измениться уже в скором времени. Так, в апреле они разведутся. Это будет нелегко, впрочем, действительно необходимо.
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