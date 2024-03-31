Стрелец, Рак и Дева. Именно эта тройка не доверяет партнеру, пишет Love 24.
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Стрелец
Люди, рожденные под знаком Стрельца, имеют склонность к недоверию. Они будут искать постоянного ощущения свободы и независимости в отношениях.
Могут чувствовать, что любые ограничения или контроль со стороны партнера являются прямым нарушением их личного пространства.
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Дева
Представители этого знака зодиака – перфекционисты, что, конечно же, влияет на их способность доверять людям. Девы могут быть крайне критичными как к себе, так и к другим, что затрудняет построение доверительных отношений.
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Рак
Эти люди имеют сложности с доверием из-за своей уязвимости. Раки могут беспокоиться за свою безопасность и эмоциональный комфорт. Это влияет на их отношения.
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