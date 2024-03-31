Стрілець, Рак і Діва. Саме ця трійка не довіряє партнеру, пише Love 24.

Цікаво Думають тільки про себе: цим 4 знакам зодіаку часто байдуже на почуття коханої людини

Стрілець

Люди, народжені під знаком Стрільця, мають схильність до недовіри. Вони шукатимуть постійного відчуття свободи та незалежності у стосунках.

Можуть відчувати, що будь-які обмеження або контроль з боку партнера є прямим порушенням їхнього особистого простору.

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Діва

Представники цього знаку зодіаку – перфекціоністи, що, звичайно ж, впливає на їхню здатність довіряти людям. Діви можуть бути вкрай критичними як до себе, так і до інших, що ускладнює побудову довірливих стосунків.

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Рак

Ці люди мають складнощі з довірою через свою вразливість. Раки можуть перейматися за свою безпеку та емоційний комфорт. Це впливає на їхні стосунки.

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