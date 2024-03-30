Так, Овен, Скорпіон і Риби зрадять партнера чи партнерку вже в найближчі кілька тижнів, пише Love 24.

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Овен

Народжені під цим знаком дуже запальні, постійно шукають пригод і нових вражень. Навесні Овни можуть познайомитися з цікавою людиною, а далі — скочать у гречку.



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Скорпіон

Ця весна може кардинально змінити життя Скорпіонів. Ймовірно, вони підуть наліво. І зроблять це далеко не один раз.

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Риби

Представники цього знаку часто живуть у власному світі мрій і фантазій. Весна може принести нові можливості для втілення бажань. Риби підуть наліво.

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